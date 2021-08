Altes Lager

Ein Hilferuf aus Malterhausen erreichte am vergangenen Wochenende die Redaktion. Seit Wochen immer mehr ausgedünnte Verkaufsregale im Netto-Markt in der Treuenbrietzener Straße führten zu der Befürchtung, der Markt werde in Kürze dicht gemacht.

Gerade für Ältere und Menschen ohne Fahrzeug wäre dies eine Katastrophe, bangte die 74-jährige Gertrud Möbius aus Malterhausen um die einzige, für sie erreichbare, preisgünstige Einkaufsmöglichkeit. „Denn der Bus in Richtung Jüterbog hält in unserem Dorf nur einmal morgens und ein Mal am Nachmittag. Da mein Mann im Rollstuhl sitzt und wir auch kein Auto haben, unterstützt uns ein hilfsbereiter Nachbar und nimmt mich mit, wenn er freitags selbst zum Einkaufen nach Altes Lager fährt. Woanders hinzufahren würde dann aber nicht mehr funktionieren“, erzählt Möbius, die sich am vergangenen Freitag nun schon zum zweiten Mal darüber ärgerte, dass die Regale für Butter, Käse und Wurst komplett leer gefegt und auch beim übrigen Sortiment Lücken zu sehen waren.

Auch die beworbene Ware wurde nicht geliefert

„Das Personal selbst weiß anscheinend auch nicht, warum oder kann oder will nichts sagen und spricht von einem Computer-Problem. Aber das müsste man nach zwei Wochen doch im Griff haben“, so Möbius. Besonders ärgerlich fand die Seniorin, dass auch von den in der Werbung als besonders preiswert angepriesenen Waren in Altes Lager weit und breit nichts zu sehen war. „Ob ich für ein Stück Butter 1,19 Euro, anstatt wie sonst 1,49 Euro bezahle, macht für mich schon einen großen Unterschied“, nennt sie ein Beispiel und vermutet hinter den leeren Regalen ein arglistiges Täuschungsmanöver.

Doch der Anruf in der Firmenzentrale der Netto ApS & Co. KG in Stavenhagen brachte am Montag Gewissheit, dass die Furcht vor einer bevorstehenden Schließung der Filiale in Altes Lager unbegründet ist. „Wir haben tatsächlich seit längerer Zeit in einem unserer Zentrallager ein Computer-Problem nach der Umstellung auf eine andere Software“, erklärte Unternehmenssprecherin Kirsten Geß gegenüber der MAZ.

Davon betroffen waren laut Geß nicht nur der Markt in Altes Lager, sondern bundesweit etliche Filialen. Mit einer Beseitigung der Störung sei auf jeden Fall noch in dieser Woche zu rechnen, so dass Gertrud Möbius, ihr Nachbar sowie alle anderen Kunden nun auch wieder die Lücken in ihren heimischen Regalen auffüllen können.

Von Uwe Klemens