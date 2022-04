Altes Lager

Das vom Kreisfeuerwehrverband seit mehr als 20 Jahren organisierte Frauentags-Bowling ist ein Dankeschön an alle Kameradinnen, die als Einsatz-Kraft oder im rückwärtigen Dienst „ihren Mann“ stehen. Nach dem Ausfall der Veranstaltung in den beiden zurückliegenden Jahren wurde der diesjährige Bowling-Abend nun, coronabedingt, auf den 4. Mai verschoben.

Nicht genug Anmeldungen für Altes Lager

Die Hoffnung, dass sich, wie vor Corona, genug Frauen dafür anmelden, hat sich in diesem Jahr jedoch nicht erfüllt. „Noch haben wir ein paar freie Plätze und hoffen darauf, dass sich weitere Kameradinnen bei uns anmelden“, sagt Organisatorin Bettina Schendel. „In der Regel laufen die Bewerbungen zur Teilnahme über die Ortswehren oder die Feuerwehr-Vereine. Aber grundsätzliche kann sich jede Frau, die im Landkreis Mitglied der aktiven Wehr oder eines Feuerwehrvereins und mindestens 18 Jahre alt ist, auch alleine bewerben“, fügt sie hinzu.

Immerhin 421 der 2572 laut jüngster Zählung aktiven Kameraden sind weiblich. Wie viele Frauen zusätzlich in den Vereinen agieren, obwohl sie kein offizielles Mitglied einer Ortswehr sind, erfasst die Statistik nicht.

Altes Lager hat die größte Anlage

Da die Bowlingbahn in altes Lager in der Region die größte ist, findet die Veranstaltung auch diesmal wieder hier statt. Etwa 100 Frauen können dort gleichzeitig auf den Bahnen, an den Kartenspiel-Tischen oder auch an der Bar das Miteinander genießen. Männer sind an diesem Tag nur als Chauffeur, Kellner oder Überbringer von Blumensträußen zugelassen.

Die Besten auf der Bahn und an den Tischen werden, zusätzlich zur guten Laune, mit Urkunden und Pokalen belohnt. Die Trophäe des Abend ist der Wanderpokal, den zuletzt die Frauen aus Jüterbog errangen.

Von Uwe Klemens