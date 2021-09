Altes Lager

Ortsvorsteher Marko Göritz aus Altes Lager und der örtliche Feuerwehrverein laden an diesem Wochenende zum Arbeitseinsatz ein. Treffpunkt ist dieses Mal der Spielplatz in der Waldstraße. In der Zeit von 10 bis 12 Uhr sollen dort die Spielgeräte in der Schulsiedlung wieder auf Vordermann gebracht werden. Helfende Hände werden noch gesucht. Die Spielgeräte müssen zum einen abgeschliffen und anschließend gestrichen werden. „Wir hatten im Mai schon mal die Geräte auf dem Spielplatz am Flugplatz gestrichen. Da waren wir positiv überrascht, wie viele mitgeholfen haben“, erzählt Marko Göritz.

Bolzplatzturnier soll wieder stattfinden

Mit dem Arbeitseinsatz wolle man den Gemeindearbeitern ein wenig unter die Arme greifen. Denn die führen zwar an den Niedergörsdorfer Spielplätzen jährlich Instandsetzungsarbeiten durch – zum Streichen bleibt aber nur wenig Zeit. So entstand die Idee, die Arbeit einfach selbst mit den Eltern in die Hand zu nehmen. Die passende Farbe wird von der Gemeinde zur Verfügung gestellt. Was die Helfer am Wochenende mitbringen müssen? „Gute Laune“, so Marko Göritz.

Für Unterstützung und die Versorgung der fleißigen Helfer sorgt am Samstag der Feuerwehrverein. Der möchte nach einem eher tristen Jahr 2020 auch wieder für ein paar Höhepunkte im Ort sorgen. Geplant ist am 25. September etwa die Wiederauflage des Straßenfußballturniers am Bolzplatz Heidestraße.

Vorsitzender des Feuerwehrvereins Altes Lager ist hoffnungsvoll

Das Turnier war im Jahr 2018 vom Feuerwehrverein wieder ins Leben gerufen worden, nachdem es mehrere Jahre mangels Organisatoren nicht mehr stattgefunden hatte. Die Mannschaften treten dabei jeweils für die eigene Straße im Kleinfeld gegeneinander an. Der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Altes Lager, Max Göritz, hofft, dass sich die Corona-Lage bis dahin nicht wieder verschlechtert. Denn schon im vergangenen Jahr mussten das Turnier und andere Veranstaltungen abgesagt werden. Hoffnung gibt es auch für den 3. Oktober. Dort möchte die Feuerwehr Altes Lager an ihrem Depot in der Kastanienallee wieder einen „Tag der offenen Tür“ veranstalten.

