Täglich und zu jeder Tageszeit regionale Produkte einkaufen – das geht seit wenigen Tagen im Niedergörsdorfer Ortsteil Altes Lager. Direkt am denkmalgeschützten Wasserturm steht jetzt nämlich ein sogenannter Regiomat. Der viereckige Kasten mit ansprechender Aufmachung ist eine Art Selbstbedienungsladen, der rund um die Uhr für Kunden geöffnet ist und statt Snacks für Zwischendurch oder Getränken frische Lebensmittel zum Kauf anbietet. Betrieben und bestückt wird der Regiomat von Sommers Hofladen. Wie Hofladen-Betreiberin Silke Hildebrandt berichtet, wurde das neue Angebot bereits von den ersten Kunden entdeckt. „Ich freue mich, dass es jetzt schon so gut angenommen wird“, so Hildebrandt.

Je nach aktueller Verfügbarkeit gibt es in dem Automaten verschiedene Bio-Fleischprodukte zu kaufen. Darunter vakuumierter Gulasch, Schweine- oder Rinderbraten sowie Knacker, Wiener oder verschiedene Salamisorten und Wurstgläser. Darüber hinaus sind frische Bio-Eier in verschiedenen Packungsgrößen oder Honig erhältlich. Die Rinder der Rasse Rätisches Grauvieh und die Iberico-Schweine leben direkt nebenan auf dem sechs Hektar großen Bauernhof rund um den Wasserturm. Den Hofladen hatten Silke Hildebrandt und ihr Bruder Torsten Sommer, der Inhaber des gesamten Areals ist, erst im vergangenen Jahr eröffnet.

Zum Anlass für das neue Angebot berichtet Silke Hildebrandt: „Unter der Woche halten viele Leute hier an und wenn der Laden zu ist, haben sie trotzdem die Möglichkeit, unsere Produkte zu kaufen.“ Weil sie sich neben den Kunden im Hofladen auch um die Versorgung der Tiere kümmern muss, sind die Öffnungszeiten auf zwei Tage begrenzt. Aktuell ist der Hofladen immer freitags und samstags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Im Frühjahr und Sommer steht die Tür auch am Sonntag offen. Dort können Kunden auch direkt vor Ort in Gesellschaft der Tiere den selbst gebackenen Kuchen mit einer Tasse Kaffee oder eine deftige Brotzeit und ein Glas Wein genießen.

Seit der Eröffnung ist Sommers Hofladen bei vielen Menschen aus der Region eine beliebte Anlaufstelle, wenn es um frisches Bio-Fleisch geht. Wie Silke Hildebrandt berichtet, kommen regelmäßig auch Kunden aus Ludwigsfelde, Teltow oder Berlin zu ihr. „Und es sind nicht nur ältere, sondern auch ganz viele junge Leute, die zum Beispiel Knochen kaufen, um sich ihre Brühe selber zu kochen“, erzählt sie. Unter der Coronapandemie gelitten habe der Hofladen nicht. Anfang des Jahres lieferte Silke Hildebrandt die Produkte auf Anfrage aus – mit dem neuen Regiomat funktioniert der Verkauf nun zu jeder Zeit und kontaktlos. Die Nutzung ist einfach. Die Preise für das jeweilige Produkt stehen an einer Tafel. Bezahlt werden kann am Automaten mit Bargeld.

Auch das Weihnachtsgeschäft ist gut angelaufen. Weil auf Sommers Hof aber keine Massen produziert werden, rät Silke Hildebrandt Interessierten schon jetzt dazu, ihre Bestellung abzugeben. Beraten lassen könne man sich vor Ort im Hofladen. Zudem werden Anfragen per E-Mail unter sommers-hof@gmx.de oder unter Telefon 0178/7 77 54 98 beantwortet. Gerne nimmt Silke Hildebrandt die Bestellungen auch per Whats-App-Nachricht an. Der flexible Service und die guten Produkte werden deshalb auch im Netz von vielen Kunden gelobt.

Von Isabelle Richter