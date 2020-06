Podcast zu Geschichtsprojekt von Schülern

Altes Lager

Shania Balke, Zoé Ruppert und Käthie Malachow aus Altes Lager erforschen seit vergangenem Jahr die Geschichte des ehemaligen Karneval-Clubs Altes Lager (CCA). Gemeinsam mit Niedergörsdorfs Jugendkoordinator Peter Baade nehmen sie als Gruppe am Projekt „Zeitensprünge“ des Landesjugendrings Brandenburg teil.

In dieser Woche durfte die vierköpfige Gruppe gemeinsam einen Podcast aufnehmen und dabei über ihre bisherigen Arbeitsprozesse plaudern. Gesendet wird die Folge bereits am 8. Juni um 16 Uhr im Schiller-Radio. Der Potsdamer Gymnasiast und Schulradio-Moderator Finley durfte die Mädchen dafür mit Fragen löchern. Auch Sandra Brenner vom Landesjugendring Brandenburg und Grit Sujata von der Medienwerkstatt Potsdam schalteten sich per Videocall dazu, um mit den Mädchen zu sprechen.

Interesse an der Geschichte des CCA

Während der Podcast-Aufzeichnung wollte der Moderator unter anderem natürlich wissen, wie die drei Mädchen eigentlich auf die Idee kamen, die Geschichte des CCA zu erforschen. Shania Balke und Zoé Ruppert (beide 16) hatten schon vorher einen engen Bezug zum Karneval. Warum sich der Club in ihrem Heimatort Altes Lager 1989 auflöste und wie Karneval in Altes Lager damals gefeiert wurde, werden sie am Ende gemeinsam mit Freundin Käthie Malachow (13) und Peter Baade bei einer Projektpräsentation erzählen.

Wie diese im Herbst genau aussehen wird, ist noch unklar. „Wir hatten eigentlich etwas mit einer großen Menschenmenge geplant“, so die Mädchen.

Zeitzeugen halfen den Mädchen

Für ihre Recherche traf sich die Gruppe bereits mit verschiedenen Zeitzeugen. Darunter mit CCA-Gründungsmitglied Helmut Meck oder der Autorin Hannelore Rose, die in Altes Lager aufwuchs. Ihre Erzählungen aus der Kindheit waren den Mädchen besonders in Erinnerung geblieben. Warum erzählen sie im Podcast – oder wie sie als Gruppe trotz Corona den Kontakt gehalten haben und warum die Zusammenarbeit bei ihnen so gut funktioniert.

Info: Der Podcast kann am 8. Juni live über die Frequenz 90,7 M Hz in der Nähe von Potsdam oder 88,4 MHz in der Nähe von Berlin gehört werden. Darüber hinaus ist er nachträglich online auf der Seite www.frrapo.de zu finden.

