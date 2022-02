Jüterbog/Altes Lager

Der Sieger, in diesem Fall eine Siegerin, des Regionalfinales im diesjährigen Vorlesewettbewerb steht fest. Mit ihrer auf Video aufgezeichneten Passage aus Astrid Franks Jugendbuch „Unsichtbare Wunden“ hat Selina Eichelbaum, wie schon zuvor ihre Mitschüler in der Blönsdorfer Grundschule, nun auch die Jüterboger Jury am meisten beeindruckt.

Jüterboger Juroren hatten es schwer

„Wie immer war es für die Jury eine schwierige Entscheidung. Alle hochgeladenen Beiträge waren sehr gut, aber nur einer kann gewinnen. Mit hauchdünnem Vorsprung hat Selina mit ihrem emotionalen und authentischen Vorlesebeitrag die Jury überzeugt“, fasst Jüterbogs Bibliotheks-Leiterin Carmen Eike zusammen, warum sich die vierköpfige Jury am Mittwoch dann für die lesebegeisterte Schülerin aus Altes Lager entschied.

Bereits einen Tag später informierte Eike Selinas Mutter Isabella, die ihre Tochter dann per Handy auf dem Weg zum Fußballtraining erreichte. „Zuerst war ich sehr überrascht und bekam einen kleinen Schock, danach habe ich vor Freude fast geweint“, beschreibt Selina, wie es ihr mit dem Urteil der Juroren erging.

Frohe Kunde in der Blönsdorfer Schule

Einen Tag später hatte die frohe Kunde dann auch in der Blönsdorfer Thomas-Müntzer-Grundschule die Runde gemacht. „Frau Andreas, die den Wettbewerb an unserer Schule coacht, kam vor Freude in die Klasse gehüpft um mir zu gratulieren“, erzählt Selina. „Mega“, ergänzt Deutsch- und Klassenlehrerin Annemarie Schütze und meint damit sowohl Selinas Begabung als Vorleserin, als auch die Jury-Entscheidung.

Carola Langer und Astrid Berlin vom Freundeskreis Mönchenkloster, Autorin Antje Niendorf und Schüler-Praktikant Martin Richter waren die Jury. Quelle: Carmen Eike

„Schon beim Wettbewerb in der Schule gab es ein echtes Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Selina, die ziemlich aufgeregt, aber auch wahnsinnig emotional war, und anderen Schülern. Dass sie es nun sogar eine Runde weiter geschafft hat, macht auch mich schon ein wenig stolz“, sagt Schütze.

Die Leidenschaft am Lesen entdeckte Selina schon, als sie noch zur Kita ging und als Fünfjährige ihre Erzieher verblüffte, wenn sie Schilder und Plakate vorlas. Der Fortsetzungs-Roman „Mein Lodderleben“ war das erste Buch, das sie dann buchstäblich verschlang und dem sie bis heute die Treue hält.

„Anstrengend fand ich den Wettbewerb eigentlich, obwohl ich natürlich ganz schön aufgeregt war“, blickt sie auf die erste Wettbewerbsrunde zurück, bei der ihre Mitschüler die Zuhörer waren.

Bei der Frage, aus welchem Buch sie für die zweite Runde vor der Kamera vorlesen würde, brauchte Selina nicht lange zu überlegen. Beim Stöbern im Internet war sie auf die Geschichte des etwa gleichaltrigen Mädchens Anna gestoßen, das in der Schule gemobbt wird, es aber nicht schafft, sich dagegen zu wehren oder zumindest jemandem anzuvertrauen. Das bis zum Tag ihres Selbstmordes geführte Tagebuch hat Selina vom Klappentext bis zur letzten Seite in seinen Bann gezogen.

Niemand sollte in der Not alleine bleiben

„Mobbing ist ein echt krasses Thema, auch bei uns in der Schule. Jetzt, nach dem Lesen des Buches, weiß ich, wie wichtig es ist, sich in einer solchen Situation Rat zu holen und jemandem anzuvertrauen, damit man mit sich nicht so allein gelassen fühlt“, erzählt Selina.

Auch der Titel des Buches, das alle Teilnehmer des Regionalfinales erhalten, klingt verführerisch. „Das Universum ist verdammt groß und supermystisch“ lautet der Titel. Die Zeit dafür muss Selina von der für ihre anderen Hobbies abknapsen, denn außer Lesen malt und zeichnet sie gerne, kickt bei Victoria Jüterbog den Ball, bringt sich selbst das Keyboard-Spielen bei und übt für die Fernsehshow „The Voice Kids“, wo sie unbedingt eines Tages auf der Bühne stehen will.

Von Uwe Klemens