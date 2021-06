Altes Lager

Für die Vorschulkinder aus Altes Lager, Niedergörsdorf, Blönsdorf und Langenlipsdorf begann die Woche gleich mit einem Höhepunkt. Auf Sommers Hof am Wasserturm gab es beim Kartoffelprojekttag wieder Wissenswertes rund um die gelbe Knulle. Nachdem die beliebte Veranstaltung für die Kitakinder im vergangenen Jahr ausfallen musste, begrüßte Hauptamtsleiterin Andrea Schütze die baldigen Erstklässler wieder in gewohnter Tradition. Anschließend ging es für die wissbegierigen Jungen und Mädchen zu verschiedenen Stationen.

Zum Beispiel zu Sylvia Herrmann von der Initiative „Landaktiv“. Sie wollte als Kartoffelexpertin wissen: „Was kann man denn aus Kartoffeln alles für leckere Gerichte machen?“ Außerdem wurden die Kartoffelpflanze und der Kartoffelkäfer genauer unter die Lupe genommen. Neben dem Setzen und Ernten der Kartoffeln gehört am Ende auch ihre Verwertung dazu. Und so hieß es an einer nächsten Station: Kartoffeln schälen für eine leckere Kartoffelsuppe.

Darüber, welche Pflanzen und Käuter in einem Wald so alles zu finden sind, klärte Cornelia Hippauf die Vorschüler auf. Die Haus-Mitarbeiterin kennt sich im Grünen bestens aus und erklärte: „Die Natur ist wie eine kleine Apotheke.“ Hofladen-Chefin Silke Hildebrandt wollte wiederum von den Kindern wissen, welche Tiere auf einem Bauernhof alles leben, welchen Nutzen sie haben und wie ihre Jungtiere bezeichnet werden. Einige Tiere davon gab es auf Sommers Hof auch in echt zu bestaunen. Oft ins Staunen kamen im Gegenzug auch die Erwachsenen bei dem, was die Kinder mit ihren jungen Jahren schon alles wissen.

Von Isabelle Richter