Niedergörsdorf/Jüterbog

Im Niedergörsdorfer Kulturzentrum „Das Haus“ wird das Kulturleben langsam wieder hochgefahren. In dieser Woche konnte der erste Seniorennachmittag nach langer Pause wieder stattfinden. Zur Veranstaltung unter freiem Himmel kamen mehr als 60 Gäste. Für Haus-Chefin Andrea Schütze eine gute Bilanz. Im Haus-Garten gönnte sich Gisela Steineckert aus Anlass ihres 90. Geburtstages einen Rückblick. Die deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin sorgte mit ihrem Besuch für Gelächter, regte mit Themen wie Gleichberechtigung aber auch zum Nachdenken an. Darüber hinaus sprach sie sich mit Blick auf die Wahl im September dafür aus, seine Stimme zu nutzen.

„Das Haus“ hat für 2021 keinen Veranstaltungskalender herausgebracht. Viel zu unsicher war die Lage noch zu Beginn des Jahres. Inzwischen steht das Programm über die Sommermonate. Eine Neuerung gibt es bei den Seniorennachmittagen. Sie finden ab sofort an jedem dritten Montag im Monat statt. Der nächste Termin ist der 19. Juli. Zum Motto „Freut euch des Lebens“ wird der in Estland geborene Bariton Urmas Pevgonen ein Repertoire an Klassikern mitbringen. Auch die Termine im August und September stehen. Am 14. August gibt es endlich wieder Schauspiel auf der Haus-Bühne. Das Neue Globe Theater Potsdam kommt mit „Don Quijote“ nach Altes Lager. Die geplante Abba-Show am 20. August entfällt. Wer noch keine Rückerstattung bekommen hat, kann sich beim Haus-Team melden.

Senioren brauchen die Unterhaltung

Die Sorge, dass die Inzidenzen im Herbst wieder steigen, ist trotz der aktuell entspannten Lage immer noch da, sagt Andrea Schütze. „Ich werde immer wieder nach einem Weihnachtskonzert gefragt“, so die Haus-Chefin „aber es ist alles noch so ungewiss.“ Sie empfiehlt, deshalb regelmäßig auf die Haus-Webseite zu schauen oder sich telefonisch zu erkundigen. In den vergangenen Tagen hatten der Stadtchor Jüterbog und die Falkenberger Tanzmäuse den Haus-Garten wieder zum Proben genutzt. Auch sie mussten lange pausieren.

Ein Jubiläum steht in diesem Jahr auch noch bevor. „Das Haus“ feiert im Herbst seine zehnjährige Kooperation mit dem Fläming-Haus. Wie ist noch unklar. Fläming-Haus-Chefin Viola Heimke freut sich aber erst einmal darüber, dass die Seniorennachmittage endlich wieder starten konnten. „Diese Zusammenkünfte und der Austausch helfen gegen Vereinsamung“, so Heimke. „Das stärkt das Selbstbewusstsein. Unterhaltung ist ganz wichtig.“ Laut der Pflegedienstleiterin bräuchten die Senioren diese regelmäßigen Denkanstöße, um ihren Geist fit zu halten.

Auftritte von Krähe und Theater 89 in Jüterbog

Auch im Kulturquartier Mönchenkloster in Jüterbog steht das Programm für den Sommer. Aktuell ist im Museum noch bis zum 31. Juli die Ausstellung „Hände in Pastell und andere Geschichten 2.0“ von Frank Czarniak zu sehen. Jeden Mittwoch um 14 Uhr und Sonntag um 11 Uhr findet zudem eine öffentliche Stadtführung statt. Auch Themenführungen wird es regelmäßig geben. Darunter Familienführungen für Kinder und Eltern in den Ferien oder die Tetzeltour im August. Ein weiteres Highlight sind die Schlemmertouren.

Krähe spielt am 17. Juli ein Open-Air-Konzert in Jüterbog. Die Tickets sind begrenzt. Quelle: Promo

Auf der Open-Air-Bühne stehen an diesem Sonntag um 14 Uhr das Duo Primavera. Zudem spielt am 17. Juli die Band KRÄHE. Fans müssen hier schnell sein. Die Ticketanzahl ist sehr begrenzt. Außerdem warten am 31. Juli das Fläming-Folk & Folk-Rock-Festival und am 14. August das Rockabillly Sommerkonzert mit Big Fat Shakin. Neben musikalischen Beiträgen gibt es am 20. August mit „Im Kühlschrank brennt noch Licht – Die Herkuleskeule“ von Philipp Schaller und Michael Frowin ein Kabarettstück. Empfangen wird am 29. August in Jüterbog außerdem das „Theater 89“ mit „Tand, Tand ist das Gebild von Menschenhand“, basierend auf der Ballade „Die Brück’ am Tay“ von Theodor Fontane.

Info: Weitere Informationen sowie Kontaktdaten zu den Kulturveranstaltungen in Altes Lager und Jüterbog gibt es unter www.dashaus-alteslager.de und www.jueterbog.de

Von Isabelle Richter