Am Bahnhof Blankenfelde kommen Zebrastreifen 

Blankenfelde-Mahlow

Auf der Karl-Marx-Straße am Bahnhof Blankenfelde will der Landkreis Zebrastreifen einrichten. Das teilte das Straßenverkehrsamt der MAZ auf Anfrage mit. Die Fußgängerüberwege werden voraussichtlich in der übernächsten Woche auf die Fahrbahn aufgebracht.

Lesen Sie auch Verkehrschaos am Bahnhof Blankenfelde: Lösung in Sicht

Am Bahnhof Blankenfelde kommt es derzeit wegen mehreren Baustellen regelmäßig zu gefährlichen Situationen, unter anderem wegen der Schranken, der engen Fahrbahn und der fehlenden Übergangsmöglichkeit für Fußgänger. In der vergangenen Woche hatten sich Vertreter des Straßenverkehrsamts Teltow-Fläming, der Deutschen Bahn, der Polizei und der Gemeindeverwaltung erneut die Situation vor Ort ansehen und über Lösungen beraten.

Zu viele Bedenken bei Ampel am Bahnhof Blankenfelde

Wie Hubert Grosenick, Leiter des Straßenverkehrsamtes Teltow-Fläming, nun mitteilte, sollen die kommenden Überwege auf der Karl-Marx-Straße den Fußgängern Vorgang vor dem Fahrzeugverkehr gewähren. „Das ermöglicht ihnen eine erleichterte Querung, Fahrzeuge müssen gegebenenfalls anhalten“, so Grosenick. Bei der zunächst angedachten Behelfsampel hätten die Verantwortlichen beim Vor-Ort-Termin Bedenken zur Verkehrssicherheit gehabt und technische Probleme nicht ausräumen können, so der Leiter des Straßenverkehrsamts.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der Zebrastreifen dürfte für viele Fußgänger eine Erleichterung sein. Ob sie jedoch wirklich zu weniger Chaos am Bahnhof Blankenfelde führen, muss sich erst zeigen. Erste kritische Stimmen vermuten bereits, dass sich dadurch der Verkehr staut – und zwar direkt auf den Schienen des Bahnübergangs.

Von Lisa Neugebauer