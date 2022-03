Mellensee

Die Abwahl von Frank Broshog (parteilos), dem Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee, ist vom Tisch. Das steht nach einer öffentlichen Erklärung zur Gemeindevertretersitzung am Dienstagabend in der Sporthalle im Ortsteil Mellensee fest. Vor dem Gremium und Bürgern, vor Verwaltungsvertretern und Bürgermeister erklärte Antje Schuster (UWG) im Namen von zehn Unterzeichnern aus allen vier Fraktionen: Nach reiflichem Überlegen, vielen Gesprächen und Abwägungen ziehe man eine Abwahl derzeit nicht in Erwägung.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Rathauschef Broshog hatte bereits öffentlich erklärt, dass er nach zwei Amtszeiten bei der Bürgermeisterwahl 2023 nicht mehr antrete, im November kommenden Jahres sei definitiv sein letzter Arbeitstag in der Gemeinde. Die Abwahl mit all den festgeschriebenen Formalitäten nach einer Zweidrittelmehrheit in der Gemeindevertretung und Bürgerbeteiligung hätte frühestens im Sommer 2023 abgeschlossen sein können. Dann stünde die reguläre Bürgermeisterwahl ohnehin an. Deshalb hatten etliche Gemeindevertreter von solch einem Antrag dringend abgeraten.

Am Mellensee: Antje Schuster von der Fraktion UWG liest die von zehn Gemeindevertretern unterzeichnete Erklärung vor, dass die Abwahl von Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) derzeit nicht erwogen werde Quelle: Jutta Abromeit

Schaden für Gemeinde Am Mellensee befürchtet

Nun rekapitulierte Antje Schuster das Geschehen beim Verlesen der Erklärung: Am 6. Dezember sei es nach hitziger Diskussion zu einer Aussage des Hauptverwaltungsbeamten zwar zu der Reaktion des Bürgermeisters gekommen, dann könne doch gleich ein Abwahlantrag gegen ihn gestellt werden. Dem habe man sich gründlich gewidmet, weil die Gemeindevertreter „sichtlich nicht mit allen Entscheidungen, Ausführungen und Umgangsformen des Hauptverwaltungsbeamten einverstanden“ gewesen seien. Doch die Initiatoren sehen bei einem Abwahlverfahren „und damit verbundenen ,Nebenschauplätzen’ die Gefahr eines Rückschlages für die derzeitig positive Entwicklung der Gemeinde und die verbesserten Beziehungen der Gemeindevertretung zur übrigen Verwaltung“, heißt es in der Erklärung.

Gemeindevertreter von Am Mellensee sehen in dem Streit in der Kommunalpolitik ein „Luxusproblem“

Zudem könnten auch „laufende Projekte zum Wohl unserer Einwohner zum Nachteil der Gemeinde in Verzug geraten oder durch den Hauptverwaltungsbeamten völlig ,auf Eis’ gelegt werden“. Und mit Blick auf das aktuelle Geschehen in der Weltpolitik solle man froh sein, dass die hiesige Kommunalpolitik in solch friedlicher Umgebung laufen könne, so Schuster. Da seien „unsere Zwistigkeiten/Unstimmigkeiten als Luxusproblem“ zu betrachten. Das alles hinter sich zu lassen, zu klären und sich auf die Entwicklung der Gemeinde im Sinne der Einwohner und der kommenden Generationen mit Weitsicht zu konzentrieren, sollte die Hauptaufgabe sein.

Den Bürgermeister baten die Unterzeichner dringlichst – und forderten ihn auf – sein Mandat die letzten Monate seiner Amtszeit „mit uns gemeinsam für eine fortschrittliche, zukunftsorientierte Gemeinde einzustehen, wie es uns in einigen Punkten auch schon gelungen ist“, las Schuster vor. Besonders liege den Volksvertretern am Herzen, rechtzeitige, schriftliche, sachliche, fachlich und rechtlich fundierte Stellungnahmen zu jeglichen Beschlussvorlagen zu bekommen, wie das seit kurzem mit der Neubesetzung des Hauptamtes auch erfolge. Des weiteren erwarteten sie das zeitnahe Beantworten von Anfragen oder Zwischenstandsmeldungen und dass verschiedene Meinungen und Auffassungen toleriert würden und sachlich, ruhig und motivierend auf Augenhöhe mit den Ehrenämtlern diskutiert würden.

Broshog will weiter seinen Job für Am Mellensee machen

Rathauschef Broshog bedankte sich für die Erklärung bat um „Verständnis, wenn nicht alles sofort umgesetzt werden kann“. Der Gemeinderatsvorsitzende Mai Tscherwinka (UWG) ist optimistisch, dass man gemeinsam weiterkomme, einen guten Schritt voran habe man doch nun erreicht. Gegenüber der MAZ erklärte der Bürgermeister nach dem nicht erfolgten Abwahlantrag: „Ich mache weiter meinen Job für die Gemeinde, für den mich die Bürger gewählt haben.“

Von Jutta Abromeit