Mellensee

„ Winterruhe“ herrscht in den Gärten, und so hat Annette Sehlz ihr neues Vorhaben benannt. Auf dem Esstisch vor den Fenstern zum Garten liegt neben der Tischstaffelei ein Foto mit bunten Plastikgießkannen. Ungeordnet, ungenutzt, wohnt den roten, blauen, grünen Wasserspendern schon die Vorfreude auf eine neue blühende Zeit inne. Auf dem Malgrund auf der Staffelei hat die Hobbymalerin aus Mellensee begonnen, die Bereiche, wo die Gießkannen platziert werden sollen, abzukleben. Daneben sind Pastellkreiden in verschiedenen Farben, Stärken und Härten, Pinsel, Lappen und allerlei Werkzeuge bereitgestellt, mit denen sie später die aufgebrachten Farbpartikel bearbeiten kann.

Früher hat sie sehr gern fotografiert

Annette Sehlz hat kein Atelier. Solange die Bürosachbearbeiterin berufstätig ist – das Ende ist in ein paar Monaten absehbar – wird sich das auch nicht ändern. Doch sie hat schon begonnen, ihrer „Malwut“ in der Freizeit intensiver und dauerhaft nachzugehen. Zuvor hat die gebürtige Ludwigsfelderin, Jahrgang 1958, fotografiert. Sie hat in der Autobauerstadt, in der sie einst lebte und arbeitete, ausgestellt, sich an Wettbewerben beteiligt. Als sie vor zehn Jahren während einer Kur ein Malangebot wahrnahm, hatte es sie gepackt. Das Ergebnis, ein maritimes Acrylbild mit Sand in der Oberflächenstruktur, hängt noch in einer Wohnzimmerecke. Heute lacht Annette Sehlz darüber: „Es ist alles ganz falsch an meiner ersten ,Welle’“, deutet sie auf die weiße Schaumkrone.

Anzeige

Besonders gern arbeitet sie an der Ostsee

Doch sie trug das Samenkorn 2011 nach Hause. Die erste „Welle“ hängt nun über all den neuen Bildern, die inzwischen entstanden sind. Sie will sie nicht hervorheben, sich aber der Anfänge erinnern. Deutlich sieht man eine Entwicklung, die handwerklichen Veränderungen, die Suche nach dem eigenen Stil, eine leichtere Hand, Fokussierung auf Themen. Dass ihr das Malen etwas Neues, Schönes gibt, musste sie sich selbst erst klar machen. Danach suchte sie per Katalog Malreisen, einmal im Jahr, auf denen sie Urlaub in unbekannten Regionen, Wissensvermittlung, Gedankenaustausch und praktische Übungen verbinden konnte. Ölmalerei auf Föhr, Acrylmalreise, Porträtmalerei waren solche Ziele, von denen sie neue Eindrücke, Kenntnisse und Fertigkeiten mitbrachte. Gleich fünfmal hintereinander zog es sie an die Ostsee, um bei Claus Rabba Perspektive und Farblehre „zu tanken“. Seine Art zu malen gefiel ihr, ebenso die Orte, die die Gruppen zum Arbeiten aufsuchten.

Die Natur ist ihr großes Thema

Mit Wind und Wasser, stillen Seen, Booten, Strand und Dünen fand Annette Sehlz bereits ein Lieblingsthema. Gern malt sie Natur, Blumen und Tiere. Am Ort des Geschehens greift sie kaum zu Stiften oder Pinsel, höchstens zum Skizzenblock. Dass ihr jemand beim Malen über die Schulter schaut, mag sie nicht. Im eigenen Garten steht jedoch eine Staffelei, um Buntspecht oder Rotkehlchen zu porträtieren, den Winterjasmin zu studieren. Meistens dienen Fotos als Ideengeber oder Malvorlage. Die Objekte richtig ins Bild zu setzen, mit Schatten und Licht zu spielen, hat sie beim Fotografieren gelernt. „Das war eine gute Schule: Man bekommt einen geschärften Blick für die Dinge, fürs Detail“, erklärt sie. Diesen Blick könne sie beim Malen gut nutzen.

Die „Nordische Landschaft“ – hier ein Ausschnitt – entstanden aus Fotos und Fantasie. Quelle: Andrea von Fournier

So wie es ihr früher gefiel, einen Schnappschuss einzufangen, mag sie jetzt, wenn sich das Motiv Stück für Stück langsam entwickelt. Und, anders als bei der Fotografie, könne sie das Objekt später noch verändern. Das nutze sie oft. So war auch ihre Suche nach dem richtigen Material motiviert: Mit Öl hat Annette Sehlz angefangen, Aquarell ausprobiert, doch Acryl gefiel ihr wegen der Farbkraft besser. Und genau wie Pastell lässt sich Acryl später gut übermalen, wischen, mischen.

Die Kunst macht sie glücklich

Über 200 Bilder gibt es inzwischen, die meisten in den vergangenen beiden Jahren entstanden. Überwiegend schafft sie nun Acrylmalerei auf Leinwand oder Pastelle auf speziellem Pastellkarton. Gerade hat sie samtiges Velourpapier für sich entdeckt und probiert aus, wie sich die Pastellkreide auf der gröberen oder der soften Oberfläche verreiben und mischen lässt. Eigene Werkzeuge dazu schafft sie sich beispielsweise aus Baumarkt-Styropor. Die Pastelle brauchen unbedingt Passepartout und Rahmen. Die Malerei auf Leinwand blieb bislang ungerahmt, doch sie hat entdeckt, dass diese Bilder mit Rahmen ebenfalls Aufwertung erfahren.

Noch arbeitet Annette Sehlz meist am Wochenende, tagsüber. Das wird sich bald ändern, worauf sie sich sichtlich freut. Dann wird sie ihrem Hobby intensiver nachgehen. Ihr Mann, der bereits im Ruhestand und ihr oft ein guter Berater ist, freut sich, wenn Annette Sehlz glücklich ist: „Und das bin ich beim Malen“, sagt sie. Wie auch beim Trommeln, ihrer zweiten großen Leidenschaft. Über den Jahreswechsel hat sie mit ihrer Tochter eine Website erstellt. Darüber ist sie sehr froh, denn inzwischen hat sie in der Sommergalerie Diedersdorf ausgestellt, in Lindenbrück beim Kunstgewerbemarkt gestanden, Fragen von Interessierten beantwortet. Während sie anfangs alle Bilder „für sich behalten“ wollte, geht sie das nun anders an: „Im Gespräch mit Malerinnen, die schon länger arbeiten, erkannte ich, dass man möglichst verkaufen, verschenken sollte“, sagt sie. Vielleicht schmückt die „ Winterruhe“ bald das Gartenhaus von Bekannten?

Von Andrea von Fournier