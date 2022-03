Mellensee

Nicky Marx aus Sperenberg hatte vor zwei Wochen „in unserer Kita-Whatsapp-Gruppe nur mal nach einer Sammelaktion für die alte Schule in Dabendorf“ fragen wollen. Dass es damit zu einer eigenen ehrenamtlichen Ukraine-Hilfe in der Gemeinde Am Mellensee kam, das ahnte er nicht.

Inzwischen haben die Ehrenamtler alle Hände voll zu tun, all die vor dem Rewe-Markt und bei der Gemeinde eingetroffenen Spenden zu sortieren. Denn wenn die vor Putins Krieg geflüchteten Menschen unerwartet ankommen, dann ist nicht viel Zeit zum Suchen, um ihnen das Nötigste zu geben.

Diese selbst gebackene Ukraine-Torte spendeten Menschen aus Kummersdorf-Alexanderdorf für eine spontane Hilfsaktion mit Kuchenbasar und Spendensammlung von Geld und Hilfsgütern. Quelle: Privat

Kfz-Mechaniker Marx erzählt beim MAZ-Besuch in der Sammelstelle am Donnerstagmorgen: „Ich hab’ das ja nur angestoßen. Dass das mal so ausufert, konnte doch keiner ahnen.“ Und außerdem sagt er: „Koordiniert hat das dann alles mit einem wahnsinnigen Aufwand und mit bewundernswertem Organisationstalent sie hier – Anke Habener.“ Die steht bescheiden daneben. Als Hausfrau, Mutter und Allround-Managerin weiß und sieht sie einfach, was genau Menschen gerade brauchen.

An ihrer Seite hat die Frau aus Kummersdorf-Alexanderdorf beim Sortieren von Unmengen an Kleidung und Hygieneartikeln inzwischen drei weitere Ehrenamtler, die zum harten Kern der Ukraine-Helfer in der Gemeinde gehören: Reinhard Frank aus Rehagen, Unternehmer Holger Nauheimer aus Klausdorf und Andrea Prinz aus Zossen. Letztere sagt: „Ich bin seit Anfang an, also seit 2015 in der Flüchtlingshilfe.“ Alles, was irgendwo übrig bleibe, vermittle sie schon immer dorthin, wo es fehlt, ob nach Bernau, zur Gambia-Hilfe oder eben jetzt für die Familien, die auf ihrer Flucht vor Putins Krieg in der Gemeinde ankommen.

Eine Wohnung im alten Bahnhof Mellensee

Auch ein paar hundert Meter weiter wird Ukraine-Flüchtlingen bei ihrer meist unerwarteten Ankunft in der Gemeinde geholfen: Im Bahnhofsgebäude des Ortsteils Mellensee bietet Erlebnisbahn-Chef Jan Jähnke gestrandeten Menschen ein erstes Dach über dem Kopf an. Im ersten Obergeschoss des denkmalgeschützten Backsteinbaus gibt es ein Bad, eine Küche und drei Schlafräume.

Im Bahnhofsgebäude des Ortsteils Mellensee bietet Erlebnisbahn-Chef Jan Jähnke Ukraine-Flüchtlingen eine Wohnung an; hier seine Mitarbeiterin Josephine Jonas. Quelle: Jutta Abromeit

Jähnkes Mitarbeiterin, die Eventmanagerin Josephine Jordan, erzählt: „In der Wohnung haben schon drei Familien ihre ersten Nächte verbracht – einmal eine Mutter mit drei Kindern und zweimal eine Frau mit je einem Kind.“

Gemeinde Am Mellensee richtete Konto ein

Die Verwaltung Am Mellensee kümmert sich inzwischen darum, dass Ukraine-Flüchtlinge im Haus der Generationen in Sperenberg und im Jugendclub Kummersdorf-Gut ein zeitweiliges Heim finden. Außerdem hat die Gemeinde bei der Mittelbrandenburgischen Sparkasse ein Spendenkonto mit dem Verwendungszweck Ukrainehilfe eingerichtet; BIC WELADED1PMB, Iban DE64160500003639020072. Wer mehr als 300 Euro spendet, kann sich wegen einer Quittung an die Kasse in der Verwaltung wenden, Informationen dazu stehen auf der Internetseite der Gemeinde.

Tatsächlich ist es jetzt vor allem Geld, das die Helfer brauchen, um Handwerker- oder Dienstleistungen bezahlen zu können. Und die Gemeinde erklärt sowohl im Internet als auch auf Flyern, die inzwischen überall verteilt werden: „Mit diesen Mitteln werden dann ganz gezielt Dinge beschafft, die akut gebraucht werden.“

Dringend nötig: Wäschetrockner und Regale

Auch Anke Habener weiß, was im Moment noch wirklich nötig ist: „Um vor allem den Leuten helfen zu können, die Hals über Kopf fliehen mussten und hier oft ohne alles ankommen, brauchen wir für ihre Erstausstattung ganz dringend Wäscheständer, Regale und Kommoden.“ Auch Verbandsmaterial werde gern entgegen genommen. „Das geben wir dem nächstmöglichen Transport hier aus der Region direkt in die Ukraine mit“, sagt sie und verweist auf diese Mail, unter der alles erfasst werde: ukrainehilfeammellensee@gmail.com

Von Jutta Abromeit