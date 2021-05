Klausdorf

In der Gemeinde Am Mellensee bemüht sich ein ehrenamtlicher Kommunalpolitiker mit der stellvertretenden Bürgermeisterin, dass der Ausfall an der Rathausspitze die Arbeit des Gemeinderats nicht zu sehr beeinträchtigt. Wie das geht, darüber spricht Gemeinderatsvorsitzender Maik Tscherwinka (UWG) im MAZ-Interview.

Herr Tscherwinka, wie geht der Gemeinderat damit um, dass im Rathaus so oft und so lange Ansprechpartner für die ehrenamtlichen Kommunalpolitiker fehlen?

Uns fehlt hauptsächlich der Bürgermeister wegen Krankheit und Urlaub. Da entstehen bei einer so kleinen Verwaltung mit nur 31 Mitarbeitern (ohne Bauhof, Grundschulen, Horte und Kitas, d. Red.) ganz schnell Lücken, die kaum zu füllen sind. Ich kann nur den Hut ziehen vor unserer Hauptamtsleiterin und stellvertretenden Bürgermeisterin Christina Richter, die außerdem noch versucht hatte, die lange vakante Stelle des Personalamts mit zu kompensieren.

Sie ist angestellt, Sie sind Ehrenamtler – wie schaffen Sie das „so nebenbei“?

Ich habe das große Glück, wegen Corona viel im Homeoffice zu arbeiten. Da kann ich schnell mal zwischendurch mit der Verwaltung telefonieren oder für Unterschriften ins Rathaus fahren. Irgendwie schaffen wir das mit der Stellvertreterin und den Teamleitern im Rathaus, denn wir können ja nicht die Hände in den Schoß legen, bis alle wieder an Bord sind. Wir müssen weiterarbeiten.

Auch wenn die Gemeindevertreter Dienstherr des Bürgermeisters sind – alles lässt sich ehrenamtlich kaum kompensieren. Machen Sie dem Rathauschef Vorwürfe?

Auf keinen Fall. Aber die Bürger diskutieren natürlich über die Dienstfähigkeit ihres Hauptverwaltungsbeamten. Wenn er wieder da ist, dann sollte der Verwaltungschef tatsächlich mal überlegen, ob aufgrund der gestiegenen Einwohnerzahl das Personal aufgestockt werden muss.

Ist denn dafür im Rathaus noch Platz?

Nein. Doch unsere vier großen B-Plan-Gebiete gibt’s ja nicht erst seit heute. Da kommen wieder ein paar hundert Neubürger dazu, für die noch weitere Kita- und Grundschul-Plätze gebraucht werden. Die Verwaltungsarbeit wird also permanent mehr, selbst wenn im Rathaus alle gesund wären. Vielleicht muss es wie früher doch wieder Außenstellen geben.

Von Jutta Abromeit