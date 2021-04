Mellensee

Die Unterstützung für das Ausweisen eines Naturparks Baruther Urstromtal wollen die Gemeindevertreter Am Mellensee noch einmal beraten. Das beschlossen sie am Dienstag auf CDU-Bitte, es gab eine Gegenstimme. Die Freien Wähler hatten den Antrag gestellt, das Projekt Naturpark „Baruther Urstromtal“ zu befürworten. Dazu soll ein Auftrag an die Gemeindeverwaltung gehören: Sie soll den Kreistag Teltow-Fläming bitten sich beim Landwirtschafts- und Umweltministerium für die Unterstützung des Vorhabens einzusetzen. Einen Kreistagsbeschluss gibt es bereits, kommunale Unterstützung hatten die Stadtverordneten von Zossen im März beschlossen.

Carsten Preuß vom BUND ist auch Vorsitzender des Förderverein Baruther Urstromtal und setzt sich dafür ein, dass dieses Gebiet zum Naturpark wird Quelle: Victoria Barnack

Für das Ziel, südlich von Berlin einen Naturpark zu etablieren, gründete der Zossener Stadtverordnete Carsten Preuß (Die Linke) 1994 mit Gleichgesinnten den Förderverein Naturpark „Baruther Urstromtal“. Er ist Vereinsvorsitzender und hatte das Konzept den Gemeindevertretern Am Mellensee in der vorherigen Sitzung bereits vorgestellt. Geplant ist der Naturpark zwischen Zossen im Norden, Dornswalde im Osten, Petkus im Süden und im Westen von der Grenze des Naturschutzgebietes Heidehof-Golmberg und Luckenwalde parallel der B 101 etwa bis Höhe Gadsdorf. Es soll 16 Naturschutz- und vier Landschaftsschutzgebiete umfassen.

Das Baruther Urstromtal ist Teil des ökologischen Korridors in Südbrandenburg, ist bei den Beschreibungen dieses Landstrichs zu lesen, zu dessen Besonderheiten der Schöbendorfer Busch, Binnendünen, die Sperenberger Gipsbrüche oder die Kummersdorfer Heide gehören. Touristisch hätte ein solcher Naturpark das zu bieten: die Schlösser Stülpe und Baruth, das Museumsdorf Glashütte, den Wildpark Johannismühle, die Weinberge Zesch und Baruth, die Scheunenwindmühle Saalow, die Fläming-Skate, die Bunker- und Bücherstadt Wünsdorf, die Draisinenbahn, das Historisch-Technische Museum Heeresversuchsanstalt Kummersdorf, den Boden-Geo-Pfad mit den Sperenberger Gipsbrüchen und den Klausdorfer Tongruben.

Von Jutta Abromeit