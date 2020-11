Mellensee

In frühestens zwei Jahren kann die Gemeinde Am Mellensee die Kita-Hort-Jugendclub-Kombination beziehen, für die sie so lange gekämpft hatte. Am Montagabend präsentierte der Berliner Fachanwalt Joachim Wrase den Hauptausschuss-Mitgliedern das Ergebnis der europaweiten Ausschreibung für diese kombinierte Einrichtung. Sie soll im Ortsteil Mellensee zwischen dem Sportplatz und der Grundschule mit 50 Kita- und 120 Hort-Plätzen entstehen.

Im Februar war die Ausschreibung veröffentlicht worden, beworben hatten sich um diesen Bau mit der AWO und der im Hochsauerlandkreis ( NRW) ansässigen Firma AL Kita Bau GmbH (Internationaler Bund) zwei Unternehmen. Wrase erklärte, beide Anbieter hatten zum 15. September als pädagogisches Konzept für die Jüngsten eine Bewegungskita präsentiert; den Zuschlag habe jetzt die AL Kita Bau erhalten.

In 30 Jahren Gemeinde-Eigentum

Geplant ist eine über 30 Jahre laufende Erbpacht. Das heißt: Die Gemeinde bezahlt mit einer Monatsmiete von 13 Euro pro Quadratmeter über 30 Jahre Baukosten von neun Millionen Euro ab, dann gehe das Haus ohne weitere Finanzen in Gemeindeeigentum über, so Wrase. Allerdings kommen außerdem die Betriebskosten hinzu. Die Grundsatz-Entscheidung für diese Variante hatte 2018 zu heftigem Streit geführt: Ein Großteil der Gemeindevertreter und die Verwaltung hatten gemeint, aus Kostengründen sollte die Kommune selbst bauen und Betreiber werden, auch der Fachausschuss sah das so, doch der Gemeinderat votierte knapp für den jetzt gegangenen Weg.

Zum Zeitplan des Kombi-Baus erklärte der Jurist am Montag in Mellensee: „Der Bauantrag wird sechs Monate nach Vertragsabschluss gestellt, 18 Monate nach Erteilung der Baugenehmigung wird die Einrichtung fertig und kann bezogen werden.“

Von Jutta Abromeit