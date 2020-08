Klausdorf

In Klausdorf will eine Gruppe von Bürgern ein Ortsgesetz verschärfen: die Baumschutzsatzung für die Gemeinde Am Mellensee. In diesem Wasser- und Wald-Ortsteil hatte Anja Bock Anfang des Jahres wegen massiver Baumfällungen auf privatem Bauland eine Petition initiiert. Sie wurde 274 mal unterschrieben. Einheimische und Gäste fordern darin, den Rodungen Einhalt zu gebieten, weil Wald und Bäume den Ort maßgeblich prägten, schon immer zu Klausdorf gehörten, weil Bäume das Mikroklima sicherten und genau das seien, was Klausdorfer und Touristen schätzten und was der Nachwelt erhalten bleiben sollte.

In Klausdorf prallen wie woanders Gegensätze aufeinander: In dem Erholungsort werden frühere Bungalow-Bereiche und Areale, auf denen zu DDR-Zeiten Ferienlager und Betriebsferienheime standen, zu Bauland gemacht. Großstädter, die bewusst in die Natur ziehen, legen ihr neues Zuhause naturnah an oder ehemalige Mieter verwirklichen den Traum vom eigenen Schloss. Letztere wollen sich um nichts in die Gestaltung ihres Grundstücks reinreden lassen, manchmal muss es ein asiatisch gestaltetes Schottergrundstück sein, dem alle märkischen Kiefern zum Opfer fallen.

Solche Kahlschlag-Bilder im Ort sind es, die Klausdorfer aus Waldsiedlungen ärgerlich machen. Quelle: Privat

Das ärgert nicht nur die Petenten, sondern auch Gemeindevertreter wie Michael Röske (B 90/ Die Grünen) oder die ehemalige Lehrerin Christine Barthel. Sie kämpfen gegen Komplett-Kahlschläge auf Waldgrundstücken für private Hausbauten. Barthel erklärt: „An der Ecke Finkenschlag/Meisengang standen 90 Bäume. Es hätte für das neue Haus eine andere Lösung gegeben, als alles abzuholzen.“ Ihrer Meinung nach müsse das Gemeinwohl über privaten Interessen stehen, deshalb hatte sie sich die baden-württembergische Gesetzgebung zu Rate gezogen. Das war die Zuarbeit für einen Vorschlag, den Röske vorige Woche in die aktuelle Diskussion für eine neue Baumschutzsatzung der Gemeinde einbrachte.

Barthel erklärt: „Wir müssen auch Bäume im Verbund schützen. Denn wenn jemand sein Grundstück kahl schlägt, sind die Bäume beim Nachbarn viel Wind-anfälliger.“ Zudem gefährde jeder wegen Trockenheit abgestorbene Baum das Weiterleben seiner Nachbarn. „Wurzeln sind Wasserspeicher. Fallen die weg, haben wir immer weniger Feuchtigkeit im Boden.“

Broshog : Bei Neubauten Bauaufsicht zuständig

Für Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) ist die Aufregung in Klausdorf um eine neue Baumschutz-Satzung schwer nachvollziehbar. „Die Gemeinde hat seit 2014 eine weitreichende Satzung. Um die ist damals lange diskutiert worden.“ Dem Rathauschef ist wichtig: „Zur Klarstellung, weil das bei manchem immer noch nicht angekommen scheint: Für Neubauten und die Einhaltung aller Auflagen ist die Untere Bauaufsicht zuständig.“ Die kontrolliere mit der Genehmigung auch die Anlagen, in der Ersatzpflanzungen festgelegt sind.

„Wendet sich jemand an uns mit Fragen zu einem Baum auf dem eigenen Grundstück, dann gibt es in der Regel eine Baumschau mit dem Ordnungsamt“, erklärt der Verwaltungschef. Danach werde entschieden, ob der Baum noch vital ist oder nicht. „Bei Unsicherheiten holen wir immer einen Fachmann dazu.“ Die Idee aus der Diskussion um die neue Baumschutzsatzung, dass die Gemeinde grundsätzlich zu jeder Baumfällung kommt, „das ist schon personell schlicht nicht zu leisten“, sagt Broshog.

Extra-Sitzung, damit Bürger mitreden können

Doreen Schulze (Linke) ist Vorsitzende des Bauausschusses. Zur dessen jüngster Sitzung lagen drei Vorschläge für eine künftige Baumschutz-Satzung auf dem Tisch, darunter die aktuell geltende. Um daraus eine zu machen, hatte Schulze eine Arbeitsgruppe vorgeschlagen mit einer Person aus jeder Fraktion. Nach nichtöffentlicher Beratung erklärt sie jedoch: „Das Thema ist so umfangreich, da wollen wir die Bürger einbeziehen. Deshalb gibt es dazu eine extra Bauausschuss-Sitzung.“

Barthel : „Gemeinden müssen vor Ort entscheiden“

Christine Barthel und ihre Mitstreiter kämpfen weiter für ein umweltfreundliches Klausdorf. Die 69-Jährige ist nicht nur Mitglied im BUND, im NABU oder im Umweltinstitut München; sie sieht die Zusicherung der Grünen im Land als wichtigen Erfolg, im neuen Brandenburger Waldgesetz diesen Gedanken zu verankern: „Wald auf Gemeindegebiet muss zu Nichtwald erklärt werden, damit die Gemeinde vor Ort für Entscheidungen zuständig sind, und nicht mehr Forstbehörden von irgendwo.“

