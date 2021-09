Am Mellensee

Im Zentrum der Sitzung der Gemeindevertretung am Mellensee stand in dieser Woche die Arbeitsfähigkeit der Gemeinde und ihrer Gremien – und das gleich mehrfach. Die viel zu große Halle, eine nur zeitweise funktionierende Mikrofonanlage und immer wieder fehlende Auskunftsmöglichkeit der Verwaltung durch einen hohen Krankenstand behindern die Arbeit der ehrenamtlich arbeitenden Gemeindevertreterinnen und -vertreter.

Rund ein Drittel der etwa 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung sind zurzeit im Urlaub oder erkrankt, hieß es aus den Reihen der Gemeindevertreter. Zu den Erkrankten zählt auch erneut Bürgermeister Frank Broshog, weshalb sich die Gemeindevertreter sorgen. „Man hat ja auch eine Fürsorgepflicht“, so Maik Tschwerwinka (UWG), der Vorsitzende der Gemeindevertretung, gegenüber der MAZ.

Planung Alter Sportplatz in den Ausschuss zurückverwiesen

Weil die Verwaltung zum Bebauungsplan Alter Sportplatz nicht alle Fragen der Gemeindevertreter beantworten konnte, entspann sich eine Diskussion an deren Ende beschlossen wurde, die Angelegenheit zurück in den Bauausschuss zu geben. Dabei ging es eigentlich nur um einige Details des B-Plans wie beispielsweise Baumstandorte und die Verpflichtung des Investors, die Neuanpflanzungen zu pflegen.

Zum wiederholten Male lag den Gemeindevertretern auch die Grundlage für eine Diskussion zur Personalbedarfsplanung für die Jahre 2022 bis 2027 nicht vor. Maik Tscherwinka: „Wir müssen wissen, ob wir in der wachsenden Gemeinde ausreichend Personal für die nächsten Jahre haben. Dabei geht es nicht nur um die Zahl der Mitarbeiter, das bedeutet ja auch eine Analyse des Platzbedarfs in der Gemeindeverwaltung.“ Einige Dinge laufen in der Gemeinde leider nur schleppend, bedauerte er gegenüber der MAZ. „Natürlich nehmen wir das Bild wahr, das so in der Gemeinde entsteht.“

Gemeindevertreter beklagen unzureichende Technik

Zu diesem Bild gehören auch die Arbeitsbedingungen der ehrenamtlichen Gemeindevertreter. Akustik und Größe der Sporthalle im Ortsteil Mellensee eignet sich nur bedingt für die Sitzungen. So sind die Wortbeiträge ohne Mikrofon nicht zu verstehen. Der Grundsatz, demzufolge die Beratungen der Gemeindevertretung öffentlich stattfinden müssen, wird kaum mehr eingehalten. UWG-Gemeindevertreter Dirk Pehnert intervenierte deshalb: „Unter diesen technischen Voraussetzungen kann keine ordentliche Sitzungsarbeit erfolgen. Die Mikrofonanlage funktioniert nicht und ist mit zwei Mikrofonen auch nicht ausreichend dimensioniert.“ Jetzt soll die Verwaltung nach anderen, besser geeigneten Räumen suchen.

Von Udo Böhlefeld