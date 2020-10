Gemeinde am Mellensee

Das Pilotprojekt in der Gemeinde am Mellensee, bei dem zwei Kitas drei Jahre lang ohne Schließzeiten gearbeitet hat, läuft in diesem Jahr aus. Nun sollen die gesammelten Erfahrungen in den künftigen Kita-Alltag einfließen – vor allem soll es nur noch eine Sommer- und Weihnachtskita geben.

Gemeinsames Gremium analysiert Pilotprojekt

Intensiv hat sich die Gemeinde Am Mellensee in den vergangenen Monaten mit dem Thema „ Schließzeiten“ der Kindertagesstätten beschäftigt. Das Pilotprojekt, in dem die beiden Kitas „Storchennest“ in Saalow und „Wirbelwind“ in Sperenberg von 2017 bis 2020 ohne Schließzeiten während der Sommerferien und der Weihnachtstage waren, endet mit Ablauf des Jahres. Zuvor wurde im Februar ein Gremium ins Leben gerufen, in dem sich Elternvertreter, pädagogische Fachkräfte und Vertreterinnen sowie Vertreter der Trägerorganisationen und die Multiplikatorin der Gemeinde für die Kitas, Diana van Sande, austauschten. Die einzelnen Probleme, Sorgen und Bedürfnisse standen über mehrere Treffen im Fokus der Beratungen des gemeinsamen Gremiums. So habe in einer der beiden Pilotkitas der Probebetrieb gar nicht funktioniert. Urlaub für die Mitarbeiterinnen gab es auf Abruf, da die Eltern keine Urlaubsplanungen ablieferten. So konnten Absprachen und die pädagogische Arbeit nicht flüssig und schnell durchgeführt werden. In der anderen der beiden Pilotkitas klappte es dagegen gut.

Mithilfe von Umfragen unter Eltern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde zunächst festgestellt, wo der Schuh drückt. Gemeinsam entwickelten die Beteiligten im Juni ein Modell, das möglichst viele Bedürfnisse aller Beteiligten berücksichtigt und das für eine gute Entwicklungsbegleitung im Alltag der Kinder sorgen soll. So soll es in der Gemeinde zukünftig eine Sommer- und Weihnachtspause in allen Kindereinrichtungen geben. In Ferienzeiten, in denen viele Eltern verreisen oder ihren Betreuungsanspruch nicht wahrnehmen, können dann auch die pädagogischen Fachkräfte einen großen Teil ihrer Urlaubswünsche umsetzen. So steht im Laufe des restlichen Jahres mehr Personal für die Betreuung und Bildungsarbeit mit den Kindern zur Verfügung.

Sommer- und Weihnachtskita geplant

Eine so genannte „Sommer- oder Weihnachtskita“ soll während der Ferienzeiten geöffnet bleiben und ein Betreuungsangebot bereitstellen. Dort werden die Kinder von einem Team, dass sich aus den Fachkräften aller Einrichtungen zusammensetzt, die nicht im Urlaub sind. Dass die Kinder in dieser Zeit vertraute Personen um sich haben, war ein großer Wunsch von Eltern und Fachkräften. Nach kontroverser Diskussion im BSK-Ausschuss hat die Gemeindevertretung in der letzten Septemberwoche das gemeinsam erarbeitete Modell beschlossen. Jetzt sammeln die pädagogischen Fachkräfte Ideen, wie das Modell ausgestaltet werden kann. Bürgermeister Frank Broshag (parteilos) ist von der „intensiven Arbeit des Gremiums sehr angetan“ und bezeichnete sie als „beispielhaft“.

Die Zusammenarbeit von Eltern, pädagogischen Fachkräften und der Gemeinde soll auch in Zukunft weiter Bestand haben. Das im Februar gegründete Gremium will sich künftig einmal im Jahr zu den vielen Themen in der Kitalandschaft der Gemeinde treffen und austauschen. Darüber hinaus, so der Bürgermeister, „ist das jetzige Ergebnis nicht in Stein gemeißelt. Es gilt für ein Jahr. Im nächsten Jahr im September wollen wir die Ergebnisse der Arbeit auf den Prüfstand stellen. Dann sehen wir, ob es so weiter geht, oder ob wir nochmal umsteuern müssen.“

