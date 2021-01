Klausdorf

Jetzt können auch Bürger der Gemeinde Am Mellensee ihre Rathaus-Termine online anmelden, sie müssen vor Ort nicht mehr teils Stunden warten, bis sie an der Reihe sind: Am Freitag schaltete Heiko Sobota, der EDV-Verantwortliche in der Gemeindeverwaltung, den Online-Terminkalender „live“.

Das heißt praktisch: Auf der komplett neu gestalteten Internetseite der Gemeinde – „die alte war wirklich schon ganz schön piefig“, sagt Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) – findet jeder das Feld „Termine ganz einfach online buchen“. Auf das große HIER klicken, auswählen, was man zu erledigen hat, ob Wohnungsan- oder -ummeldung, Führerschein, Kinderpass oder eine Meldebescheinigung nötig ist, dann erscheint der Januar mit allen Tagesfeldern und den noch freien Terminen. Nach einem weiteren Klick wird der Termin bestätigt und für alle weiteren Nutzer geblockt.

„Bisher haben zu den Sprechzeiten hier manchmal sechs oder sieben Leute gesessen und gewartet, bis sie dran sind“, sagt Broshog. Mit Corona sei das mit der Terminvergabe am Telefon schon deutlich besser geworden. Kleine Wartezeiten vor Ort habe es dennoch zuweilen gegeben. „Aber das wird jetzt vorbei sein. Auch wir haben uns darauf eingestellt und finden es gut“, so der Rathauschef. Die Vorteile: Weder fühlten sich die Mitarbeiter wegen vieler Wartender unnötig unter Druck noch müssten die Bürger lange auf etwas warten. „Das hat also für alle nur Vorteile“, erklärt Broshog.

Zudem bekämen die Bürger auf der Internetseite bei jedem Vorgang auch gleich den Hinweis, was an Unterlagen alles mitzubringen sei, das erspare auch unnötige Wege. Sein Fazit: „Wir hätten das sowieso irgendwann gemacht, aber Corona hat uns an dieser Stelle beschleunigt.“

Von Jutta Abromeit