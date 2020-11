Mellensee

Zum ersten Mal hörten Gemeindevertreter Am Mellensee am Montagabend, wie sich ein Investor aus Niedersachsen eine Siedlung mitten im Wald zwischen Mellensee und der alten Bahnstrecke vorstellt: Auf rund 2,5 Hektar kommunaler Fläche könnten 165 Wohnungen in Einfamilienhäusern und Zweigeschossern entstehen – sowie eine Senioren-Residenz für 110 Menschen.

Das Wohnprojekt in dem 1200 Einwohner zählenden Ortsteil ist im Waldgebiet nördlich der Saalower Allee geplant. Architekt Jörg D. Papendieck von der Firma Projekt-Bau One (PB One) hatte großformatige Fotos mitgebracht, auf denen ein Berliner Büro die Ideen visualisiert hatte. Auf dem Areal seien baurechtlich bis zu 200 Wohnungen möglich, man plane jedoch nicht, das Gelände maximal zu bebauen, sondern neben Einfamilienhäusern auch Geschosswohnungen zu errichten. Von denen seien 30 Prozent als Sozialwohnungen gedacht, sagte Papendieck gegenüber der MAZ.

Idyllisch ist die Gegend, in der PB One neue Wohnungen bauen will: Ortsausgang Mellensee mit Blick zur Paltrock-Mühle von Saalow. Quelle: Jutta Abromeit

Außerdem erklärte Papendieck den Ausschuss-Mitgliedern: „Wir werden keine großen Flächen roden, sondern wollen einen hohen Grünflächen-Anteil.“ Das sei für die Gemeinde ein wichtiger Punkt für ein solches Vorhaben gewesen, sagte der Gemeinderats- und Ausschussvorsitzende Maik Tscherwinka (UWG). Der MAZ erklärte der Projektentwickler: „80 Prozent des Waldes bleiben stehen, wir wollen eine Siedlung im Grünen.“

Aufmerksam geworden sei die Firma auf dieses Gelände über Treuhand-Nachfolge-Firmen, so Papendieck; dem Bund gehörten direkt neben dem jetzt avisierten Areal 40.000 Quadratmeter. Bevor das geplant und bebaut werden könne, müssten für Wohnprojekte kommunale Flächen genutzt werden, sagte der Architekt. Doch egal, wem Grund und Boden gehören: Das Hauptargument für das Engagement solcher Firmen wie PB One sind Studien, wonach der Siedlungsdruck von Berlinern, die raus aus der Großstadt ins Umland ziehen wollen, seit Jahren ungebrochen ist.

Investor baute mehrfach in Berlin und Umland

Auf die MAZ-Frage, ob oder wie er oft er bereits in und um Berlin gebaut habe, antwortete der potenzielle Investor: etwa 25 bis 30 Projekte. „Zuletzt haben wir zum Beispiel in Falkensee ( Havelland) den Zuschlag bekommen, die Stadthalle abzureißen und dort 120 Wohnungen zu bauen.“ 2017 hatte es in Falkensee einen viel beachteten Architektenwettbewerb und einen hoch gelobten Siegerentwurf gegeben, von dem sich viele Falkenseer einen wesentlichen Impuls zur Innenstadt-Belebung versprochen hatten. Bis jetzt ist dieser Entwurf jedoch nicht in Einklang mit dem bestehenden Bebauungsplan gebracht worden und die 2019 neu gewählten Stadtverordneten diskutieren wieder über die Stadthalle. Der Bau ist jüngst „vorsorglich“ in die Denkmalliste des Landkreises aufgenommen worden.

Senioren-Residenz mit kleinem Markt

Seine Vorstellungen für Mellensee konkretisierte Papendieck so: „Natürlich werden wir uns verpflichten, wenn das gewünscht und später in einem Bebauungsplan vorgesehen ist, eine Kita zu bauen, wenn sie für die neue Siedlung gebraucht wird.“ Um solche Investitionen käme ein Investor bei jetziger Gesetzeslage und angesichts der Forderungen der Gemeinsamen Landesplanung Berlin-Brandenburg gar nicht mehr herum, so der Projektentwickler.

Tscherwinka wollte wissen: „Ist denn in der Senioren-Residenz eine Einkaufsmöglichkeit denkbar, um den älteren Menschen lange Wege zu ersparen?“ Im Erdgeschoss werde an einen Lebensmittelmarkt gedacht, so der Architekt; zudem sei vielleicht auch eine Physiotherapie möglich.

Nun befassen sich sowohl die Gemeindeverwaltung als auch die Fraktionen der Gemeindevertretung mit den Vorstellungen zu dieser neuen Waldsiedlung.

Von Jutta Abromeit