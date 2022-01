Mellensee

Rund um den Mellensee gibt es derzeit nicht allzu oft Einigkeit zwischen Rathausspitze und Gemeindevertretern, doch jetzt kommt von dort gemeinsame Empörung: Das zartgelbe Schulgebäude der Grundschule im Ortsteil Mellensee soll auf die Liste der Baudenkmale des Kreises gesetzt werden. Und das genau jetzt, wo die finanziell relativ schwache Kommune Am Mellensee ihre Schulerweiterung mit Hort auf den Weg gebracht hat und endlich der so lange geforderte Brandschutz im Haus nachgerüstet werden soll.

Der als besonnen geltende Vorsitzende des Gemeinderats, Maik Tscherwinka (UWG), sagte nach dieser Information aus dem Rathaus gegenüber der MAZ: „Ich weiß wirklich nicht, was sich der Kreis dabei denkt.“ Das Gebäude sei mehr als 100 Jahre alt, nie dachte jemand an Denkmalschutz, so der Kommunalpolitiker. Er sei Pädagoge, kein Baufachmann, doch eines wisse er: „Die Folgen für uns, vor allem in der Nutzung und finanziell, sind im Moment kaum einzuschätzen, wenn das so kommt.“ Was würde denn das für den Schulalltag heißen, fragt Tscherwinka. Er will genau wissen, was unter Schutz gestellt werden soll: „Nur die Fassade oder auch die Innenräume?“

Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) ist richtig sauer: „Endlich haben wir unser Brandschutzkonzept fertig und konnten Ende vergangenen Jahres den Bauantrag stellen, um eine Brandschutztür einzusetzen und die Korridore umzurüsten. Da kommt vom Kreis die Information, das Land wolle das Gebäude unter Denkmalschutz stellen.“ Der Widerspruch liegt für ihn in einem Schreiben vom Land, wonach der Kreis den Denkmalschutz beim zuständigen Landesamt beantragt habe. „Das kann man ja alles machen“, so der Rathauschef, „aber warum nicht schon längst, zum Beispiel nach dem Mauerfall, als es hier um alles Schützenswerte ging?“

Broshog ärgert sich über stets wiederkehrende Situation

Besonders ärgert er sich über eine immer wiederkehrende Situation: „Es ist wie schon bei der Bahnhofstraße in Klausdorf, wo wir der Träger sind, oder in der Privatwirtschaft beim Beräumen des Baufeldes für den Wohnpark am Mellensee – da wurde plötzlich das kleine rote Holzhaus an der Straße unter Denkmalschutz gestellt.“

Die Antwort von der Unteren Denkmalschutzbehörde im Kreishaus Luckenwalde zum Schutzantrag für das Grundschulgebäude ist sehr allgemein gehalten, sie beschriebt lediglich die Verfahrensweise einer Unter-Schutz-Stellung. So heißt es „Objekte mit Denkmalwert, also beispielsweise historischer oder städtebaulicher Bedeutung, sind per Gesetz geschützt.“ Das gelte auch, wenn sie noch nicht in die Denkmalliste des Landes Brandenburg stehen. Viele Denkmale fehlten dort noch, weil diese Denkmalliste ständig fortgeschrieben werde.

Land: Vor dem Bauen Denkmalwert prüfen lassen

Und in der Antwort aus dem Kreishaus heißt es: „Wird bei einem Gebäude Denkmalwert vermutet, sind deren Eigentümer*innen gut beraten, wenn sie vor einer etwaigen Planung diese Vermutung von den Sachverständigen des Brandenburgischen Landesamts für Denkmalpflege und Archäologischem Landesmuseum (BLDAM) überprüfen lassen. Nur so haben sie Planungssicherheit.“

Kreis TF: Entscheidung trifft das Landesamt

Bei einem öffentlichen Gebäude wie einer Schule liege das Vorhandensein eines Denkmalwerts sehr nahe, so die Behörde in Luckenwalde. Sie verweist darauf: „Die Entscheidung, ob die Schule in Mellensee in die Denkmalliste eingetragen wird, liegt nun beim Landesamt.“ Warum das Ansinnen, das betagte Schulhaus gerade jetzt auf die Denkmalliste zu setzen, für die finanziell schwache Kommune so plötzlich kommt, ist damit nicht beantwortet. Eine nahe liegende Erklärung könnte sein: Erst mit dem Bauantrag zur Brandschutz-Nachrüstung erinnerte man sich bei der Unteren Bauaufsicht an das irgendwann mal festgehaltene Ansinnen.

Von Jutta Abromeit