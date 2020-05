Zoff um Container-Lösung für Kitakinder

Am Mellensee

Ist es sinnvoll, zusätzlich zu drei auf den Weg gebrachten Kindertageseinrichtungen noch eine Übergangskita in Containern zu bauen? Daran entzündet sich in der finanzschwachen Kommune Am Mellensee derzeit heftiger Streit: Die Verwaltung hält eine halbe Million Euro für rausgeschmissenes Geld; die Gemeindevertretung fordert das Provisorium jedoch zur Kitaplatz-Sicherung, es sei schneller verfügbar als die Massivbauten. Im Juni, so der aktuelle Beschluss des Gemeinderats, soll die Verwaltung den Vorschlag für eine Container-Lösung mit 30 Plätzen in Rehagen vorlegen.

Bürgermeister gebe der UWG die Schuld

Dirk Pehnert (UWG) ist Vorsitzender des Bildungsausschusses. Auch er wolle nicht unsinnig Geld ausgeben, sagt er: „Doch wie wollen wir dem erheblichen Zuzug gerecht werden?“ Er zählt auf: 100 Baugenehmigungn für Einfamilienhäuser erteilt, sechs für Mehrfamilienhäuser, neun Nutzungsänderungen, 15 Bauvoranfragen, im B-Plan Rehagen weitere 70 Einfamilienhäuser plus B-Plan Klausdorf... Er sei mit dem Ortsvorsteher Rehagen unterwegs gewesen und habe aus Begegnungen mitgenommen: „26 Kita-Kinder und acht Kinder unter einem Jahr, aber im städtebaulichen Vertrag standen in Rehagen nur zwölf Kinder.“ Das gehe nicht auf, so der Ausschussvorsitzende. Zudem kämen aus der Verwaltung Aussagen wie „Die Eltern können ihren Anspruch ja einklagen“, sagt Pehnert. „Und vom Bürgermeister wird gegenüber den Eltern immer behauptet, die UWG sei Schuld an der großen Verzögerung bei der Kita-/Hort-Kombi. Dies ist leider eine Falschaussage und ärgert mich enorm“, schreibt er der MAZ.

Geplant sind in der Gemeinde Am Mellensee drei Kitas: Jeweils mit städtebaulichem Vertrag sollen Investoren bis Ende 2023 sowohl in Klausdorf, als auch in Rehagen 50 Kita-Plätze bauen. Im Ortsteil Mellensee plant die Gemeinde neben der Grundschule einen Neubau mit 190 Plätzen – 50 für Kitakinder, 140 im Hort.

Pehnert erklärt: „Wenn uns die Verwaltung rechnerisch belegen kann, dass die Kitaplätze wenigstens theoretisch reichen, sind wir die letzten, die unsinnig Geld ausgeben wollen.“ Es gehe einzig darum, dass alle Eltern arbeiten könnten, so der Ausschussvorsitzende. Er denke an Eltern im neuen Wohngebiet Rehagen, die nicht wissen wie sie die Raten für ihr neues Haus bezahlen sollen, wenn sie wegen einer Kitaplatz-Absage der Gemeinde bis zu sechs Monate nicht in ihren Beruf zurück können.

Broshog : „Ist für mich verbranntes Geld“

Für Bürgermeister Frank Broshog (parteilos) reichen die Plätze, auch wenn es wie überall in Berlin und Brandenburg eng werde, sagt er. Eine zusätzliche Containerlösung ist für ihn nicht sinnvoll: „Unser Bauamtsleiter hat das geprüft. Wenn alles wirklich optimal läuft von Genehmigungen über Lieferung und Aufstellung, dann wären wir bei 34 Monaten, bis die Container nutzbar sind.“ Weil solche Bauten ohnehin temporär seien und höchstens fünf Jahre betrieben werden könnten, erklärt der Rathauschef: „Warum sollen wir diese rund 500.000 Euro ausgeben? Das ist für mich verbranntes Geld.“ Doch beschließe die Gemeindevertretung das im Juni, werde er diesen Auftrag natürlich umsetzen, erklärt Broshog.

Von Jutta Abromeit