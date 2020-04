Corona in TF: Leicht steigende Infektionszahlen am Wochenende

Teltow-Fläming

Auch über das vergangene Wochenende hat sich die Zahl der mit dem Corona-Virus infizierten Menschen und der Verdachtsfälle im Landkreis Teltow-Fläming weiter nach oben bewegt. Die Zahl der nachweislich Infizierten stieg im Vergleich zum Freitag um vier auf nunmehr 106 Fälle, bei der Zahl der Verdachtsfälle gab es einen Anstieg um acht, so dass deren Zahl nun bei 84 liegt. Ein weiteres Todesopfer erhöht deren Zahl nun auf fünf.

Anzeige

Das tägliche MAZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Brandenburg täglich gegen 17 Uhr im E-Mail-Postfach

79 Menschen im Landkreis in Quarantäne

Den größten Anstieg gab es in den zurückliegenden zwei Tagen bei der Zahl der Menschen, die sich wegen der Möglichkeit einer Infektion vorsorglich in Quarantäne befinden. Der Anstieg hier liegt bei 13 Fällen, womit sich derzeit 79 Personen in Quarantäne befinden. Die Zahl der nach einer nachgewiesenen Infektion Genesenen stieg um eine auf 54 Personen.

Weitere MAZ+ Artikel

Als positiv bewertet man seitens des Gesundheitsamtes, dass bei weniger als zehn Prozent aller bislang gemeldeten Verdachtsfälle tatsächlich das Coronavirus nachgewiesen wurde. Beim Verdacht auf eine mögliche Ansteckung wird empfohlen, Kontakte zu anderen Menschen auf das absolute Minimum zu reduzieren und das Haus nicht zu verlassen. Eine amtliche Quarantäne-Anordnung erfolgt erst, nachdem das Virus bei der betroffenen Person nachgewiesen ist. Die Anordnung gilt in diesen Fällen sowohl für den Infizierten selbst als auch für seine Kontaktpersonen.

Drei Kommunen bislang verschont

Die einzigen, bislang vom Coronavirus nicht betroffenen Kommunen des Landkreises sind die Gemeinden Niederer Fläming, Dahmetal und Ihlow, die alle drei zum Amt Dahme gehören. Ludwigsfelde mit 28 sowie Blankenfelde mit 22 bestätigten Fällen haben nach wie vor die meisten Corona-Fälle. Die Zahl der Genesenen liegt in Ludwigsfelde bei zwölf, in Blankenfelde bei 14 Menschen.

Bereits am Freitag wurde vorausschauend die am 16. März zur Eindämmung des Corona-Virus erlassene Allgemeinverfügung des Landkreises über den 19. April hinaus verlängert. Die Betreuung der Kinder in Kitas und Kindertagespflegestellen bleibt weiterhin auf das Nötigste beschränkt. Die Notbetreuung wird fortgesetzt.

Einrichtungen zur Beherbergung von Kindern und Jugendlichen und Heimvolkshochschulen bleiben ebenfalls weiterhin geschlossen.

Von Uwe Klemens