Dahme/Werbig

Die Frage, ob Anlagen zum Filtern der Raumluft sinnvoll sind oder nicht, bekam durch die Coronakrise neuen Aufwind und beschäftigte landesweit auch die Träger von Schulen und Kindertagesstätten. Ob fest eingebaute oder zumindest mobile Anlagen technisch machbar und bezahlbar sind, gehörte dabei zu den Detailfragen. Ob Luftfilter-Anlagen tatsächlich verhindern können, dass sich Viren über die Raumluft verbreiten, oder ob sie nach kurzer Betriebszeit nicht sogar eher dazu beitragen, Bakterien und Viren zu verbreiten, sind sich die Experten bis heute nicht wirklich einig.

Angst vor der teuren „Virenschleuder“

In den drei im Amt Dahme befindlichen Schulen in Werbig und Dahme wird es Anlagen dieser Art deshalb vorerst nicht geben. „Seitens der Schulen wurden bisher keine Bedarfe dazu angezeigt“, sagt Amtsdirektor David Kaluza und verweist zugleich auf eine noch vor der Coronakrise ausgesprochene Empfehlung des Gesundheitsamtes, auf die für die Werbiger Grundschule bereits angedachte Lüftungsanlage zu verzichten, da diese auch schnell zu „Virenschleudern“ werden könnten. „Letztendlich wurde damals der Einbau einer zentralen Lüftungsanlage aus finanziellen und auf Grund des Hinweises des Gesundheitsamtes verworfen“, so Kaluza.

Als gesündere und preiswertere Alternative wird an allen Schulen das regelmäßige Lüften praktiziert. Wobei unklar ist, ob das auch in der kalten Jahreszeit funktioniert, ohne dass Schüler oder Lehrer frieren. In Werbig wurden im April acht so genannte CO2-Ampeln angeschafft, die die Kohlenstoff-Dioxid-Konzentration in der Raumluft messen und via Ampelsystem zum Lüften auffordern.

Von Uwe Klemens