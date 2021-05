Amtsgericht Königs Wusterhausen hat keine Kapazität für Arbeitsgerichtstage

Königs Wusterhausen

Das Amtsgericht in Königs Wusterhausen hat keinen Platz, um künftig Arbeitsgerichtstage abzuhalten. Stephan Lehmann, Direktor des Amtsgerichts, ließ auf MAZ-Anfrage mitteilen: „Im Amtsgericht Königs Wusterhausen stehen derzeit weder personell noch räumlich Kapazitäten für Gerichtstage eines Arbeitsgerichts zur Verfügung.“ auch Ver.di-Gewerkschaftssekretärin Katja Boll sieht dieses Problem: „Wenn ich zum Beispiel nach Königs Wusterhausen schaue, ist es fraglich, ob die Räumlichkeiten ausreichen werden“, kritisiert sie. Das Amtsgericht in Luckenwalde äußerte sich auf eine entsprechende Anfrage am Donnerstag noch nicht.

Die von der rot-grün-schwarzen Landesregierung geplante Reform der Arbeitsgerichte sieht vor, in den Amtsgerichten in Luckenwalde und in Königs Wusterhausen ab 2023 solche Arbeitsgerichtstage abzuhalten. Hintergrund der neuen Arbeitsgerichtstage ist, dass die Standorte der Arbeitsgerichte in Potsdam und Eberswalde (Barnim) geschlossen werden sollen – übrig bleiben die Arbeitsgerichte in Brandenburg/Havel, Cottbus, Frankfurt (Oder) und Neuruppin.

Arbeitsgerichtstage in Königs Wusterhausen sollen evaluiert werden

Während für Luckenwalde in Zukunft Arbeitsrichter vom Standort in Brandenburg/Havel die Gerichtstage wahrnehmen sollen, wird Königs Wusterhausen vom Arbeitsgericht in Cottbus betreut. Entsprechende Anträge sollen an den Rechtsantragsstellen der Amtsgerichte eingereicht werden können. Allerdings: Nur die arbeitsrechtlichen Gerichtstage in Luckenwalde sollen im neuen Gesetz verankert werden. Im Fall von Königs Wusterhausen erfolgt die Umsetzung per Verordnung.

Dieser Unterschied ist nicht unwichtig, bedeutet er doch, dass der Sitzungsstandort Königs Wusterhausen auf lange Sicht nicht unbedingt erhalten bleibt. Das brandenburgische Justizministerium behält sich eine Effizienz-Evaluation vor.

Das Arbeitsgericht in Potsdam soll nach den Plänen der Regierung zum 1. Januar 2023 schließen. Quelle: Nadine Fabian

Lob als Schritt zu mehr Bürgernähe

Erik Stohn, Landtagsabgeordneter aus Teltow-Fläming und SPD-Fraktionsvorsitzender, begrüßt die Reformpläne. „Es ist ein großer Erfolg, dass wir in Luckenwalde zukünftig einen Gerichtstag des Arbeitsgerichtes Brandenburg an der Havel haben werden“, sagt Stohn. Die räumliche Nähe der Arbeitsgerichtsbarkeit werde dazu beitragen, dass sich in Zukunft mehr Menschen trauen werden, etwa eine Kündigungsschutzklage gegen den eigenen Arbeitgeber zu erheben.

Auch der CDU-Landtagsabgeordnete Danny Eichelbaum sieht in der Maßnahme einen Schritt zur Stärkung der Justiz. „Die zusätzlichen Gerichtstage in Luckenwalde und in Königs-Wusterhausen führen zu einer größeren Präsenz der Arbeitsgerichtsbarkeit im Land und zu mehr Bürgernähe der Justiz“, sagt der rechtspolitische Sprecher.

Erik Stohn, SPD-Fraktionsvorsitzender im Landtag von Brandenburg, begrüßt die Reform der Arbeitsgerichte. Quelle: Soeren Stache

Kritik an Standort-Schließungen

Ganz anders bewertet Marlen Block, justizpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, das Vorhaben der Regierung. „Diese Reform ist völlig verkorkst“, schimpft sie. Einzelne Gerichtstage könnten keine Gerichtsstandorte ersetzen. Die Linke hatte sich für einen Erhalt aller Standorte bei Aufstockung des Personals eingesetzt.

Mit den aktuellen sechs Standorten hätte es eine Einführung von Gerichtstagen in der Fläche geben können, findet Block. „Dann hätten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Gemeinden wie Luckenwalde und Königs Wusterhausen auch davon profitiert.“ Mit der Maßnahme der Regierung befürchtet sie, dass sich die jeweiligen Verfahrenslaufzeiten aufgrund der Mehrbelastung der Arbeitsrichter erheblich verlängern werden.

Marlen Block, justizpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, will alle Standorte von Arbeitsgerichten erhalten. Quelle: Privat

Verdi-Sekretärin: Arbeitsrechtsverfahren werden bald zunehmen

Ver.di-Gewerkschaftssekretärin Katja Boll lässt zudem das Argument der Regierung, dass die Standort-Schließung wegen des Rückgangs der Verfahren an Brandenburgs Arbeitsgerichten notwendig sei, nicht gelten. „Wenn es nach Corona so richtig los geht am Flughafen BER und Tesla seine Gigafactory in Betrieb nimmt, wird es in den kommenden Jahren zu steigenden Verfahrenszahlen in der Arbeitsgerichtsbarkeit kommen“, sagt sie.

Von Jérôme Lombard