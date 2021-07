Jüterbog

Seit den letzten Sommerferien 2020, also seit einem guten Jahr, wird an dem Mehrzweckgebäude auf dem Hof der Schillerschule des Goethe-Schiller-Gymnasiums Jüterbog gebaut. Geplant war, dass das Gebäude samt Mensa, Spülküche, Fachkabinetten und Toiletten in diesen Sommerferien bezogen werden kann. Doch dieses Ziel ist nicht zu erreichen.

Einzug im Oktober

Inzwischen geht der Landkreis Teltow-Fläming als Schulträger und Bauherr von einer Fertigstellung „voraussichtlich im Oktober“ aus. Während zurzeit noch am Innenausbau gearbeitet wird, soll Ende August mit den Arbeiten an den Außenanlagen begonnen werden, die bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen.

Die Verzögerungen beim Hochbau betragen etwa drei Monate. Ursächlich waren vor allem Lieferprobleme beim Holz und beim Trockenbaumaterial.

Von Hartmut F. Reck