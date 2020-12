Welsickendorf

„Es war jedes Mal so, dass mir sofort wieder neue Ideen kamen, nachdem ich ein Buch veröffentlicht hatte“, erzählt Andrea Kilz. In alten Erinnerungen zu schwelgen ist für die 46-Jährige etwas Schönes. Dabei geht es ihr aber nicht darum, der Vergangenheit hinterherzutrauern – Andrea Kilz möchte die Momente aus ihrer Kindheit einfach nie vergessen. Anfang 2019 schrieb sie die Erinnerungen an ihr Leben als Dorfkind in der DDR erstmals in einem Buch nieder. Mit Erfolg – viele Leser waren begeistert und konnten sich mit ihren Geschichten identifizieren. Im Oktober 2019 folgte dann die Fortsetzung und seit vergangenen Montag ist das dritte Buch mit dem Titel „Noch mehr Dorfkind-Erinnerungen – Mit dem Trabbi zum Kartoffeln stoppeln“ erschienen.

„Es ist wieder ein buntes Allerlei aus dem Alltag“, verrät Andrea Kilz zum Inhalt. Auf 120 Seiten lässt sie in 39 Kapiteln wieder schöne und witzige Geschichten aufleben. Die 46-Jährige wuchs damals in einem Mehrgenerationenhaus in Welsickendorf ( Niederer-Fläming) auf. Ihre Dankbarkeit dafür wird im neuesten Buch noch einmal besonders deutlich. Andrea Kilz erinnert sich gern an die Zeit zurück – auch wenn so Manches, was sie beschreibt, aus heutiger Sicht skurril klingt.

Ein Kapitel widmet sie etwa dem Schneebesen. „Meine Oma hat mir früher immer das Ei in einen tiefen Teller gemacht und dann musste ich den Schneebesen so lange auf und ab bewegen, bis aus dem Ei fester Schnee wurde. Das war damals ganz normal“, erinnert sich Andrea Kilz. Heute geht das deutlich einfacher. „Aber wenn heute mal der Strom ausfällt, stehen wir da“, so die Welsickendorferin.

Andrea Kilz hofft auf Lesungen in 2021

Obwohl damals vieles mühseliger war, weiß Andrea Kilz die kleinen Dinge, wie das gemeinsame Kochen mit ihrer Familie rückblickend besonders zu schätzen. „Wir haben friedlich und harmonisch unter einem Dach gelebt und mir wird jetzt klar, wie wunderbar das für ein Kind ist. Dadurch dass ja auch die Großeltern da waren, habe ich einfach so viel mitgenommen.“ Auch die gute alte Schürze habe ein Kapitel im ihrem neuen Buch bekommen. Darüber hinaus gibt es Nachhilfe in Plattdeutsch. Und es geht – wie das Buchcover schon verrät – ums Kartoffeln stoppeln.

Nach dem Motto „Alle guten Dinge sind Drei“ möchte Andrea Kilz es aber bei dem dritten Buch belassen. Die 46-Jährige hofft jedoch, im kommenden Jahr wieder Lesungen veranstalten zu können. Zur Not auch online. Denn den Austausch mit ihren Zuhörern über deren eigene Erinnerungen, vermisst sie sehr. Die Zeit bis dahin nutzen wird sie für neue Projekte. Denn die selbständige Physiotherapeutin, die inzwischen in Falkenberg (Elbe-Elster) lebt, hat noch andere Themen, die sie beschäftigen. Dabei soll es vor allem um die mentale Gesundheit gehen.

Notfallpille für schlechte Tage

Ein neues Buch hat Andrea Kilz schon vor einigen Wochen veröffentlicht. Das Buch „Du bist brilliant“ ist ebenfalls aus einer Erinnerung heraus entstanden. In ihrer Kindheit besaß Andrea Kilz ein Poesiealbum. So eins hat sie nun auch für Erwachsene herausgebracht. Neben kleinen Notizen von der Autorin, sollen die leeren Blätter dieses Mal aber andere füllen. „Wir haben ja alle mal Tage, da haben wir das Gefühl, wir taugen zu gar nichts und wenn man spätestens dann in dem Buch blättert und sieht, was die Menschen einem eingetragen haben, das macht dann einfach etwas mit einem“, so Andrea Kilz zum Hintergrund.

Dass es einem Erwachsenen deutlich mehr Überwindung kostet, jemand anderen zu fragen, ob er einem etwas in das Buch einträgt, ist der 46-Jährigen bewusst. Doch soll das Buch seine Besitzer gerade dazu anregen, aus dieser Komfortzone herauszutreten. Denn Andrea Kilz weiß, dass liebe Worte von Freunden und Familienmitgliedern wie eine Notfallpille wirken und das eigene Selbstwertgefühl nach einem Tief wieder steigern können.

Info: Die Bücher von Andrea Kilz können online oder in den örtlichen Buchhandlungen bestellt werden. Mehr über die Hobby-Autorin sowie Hörproben zu den Dorfkind-Geschichten gibt es zudem unter www.andreakilz.de

