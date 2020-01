Sozialarbeiterin für die Grundschule

Werbig

„Ich freu mich wie verrückt, dass es nun endlich geklappt hat“, sagt Petra Schrank. An ihrem Haus eine Sozialarbeiter-Stelle einzurichten, gehörte zu den ersten Ideen der Pädagogin, als sie vor gut zwei Jahren in ihrem Heimatdorf die Leitung der Achim-von-Arnim-Grundschule übernahm.

Doppelrolle für die Neue

Mit dem Fortgang des langjährigen Gemeinde-Jugendkoordinators Manfred Thier, der auch an der Schule aktiv war, 2018 jedoch in den Ruhestand ging, kam Bewegung in das Thema Jugend- und Schulsozialarbeit. Im vergangenen Jahr beschlossen die Gemeindevertreter die Schaffung einer geteilten Sozialarbeiter-Stelle für beide Bereiche und übergaben die Trägerschaft an den Ortsverband Dahme-Luckau des Arbeiter-Samariter-Bundes (ASB), der die Stelle öffentlich, aber lange ohne Erfolg, ausschrieb. Mitte Januar erreichte Bürgermeister Matthias Wäsche und die Schulleiterin dann die frohe Botschaft, dass die Stelle ab 20. Januar besetzt werden kann.

Anika Janz, die seit einer Woche das Werbiger Kollegium verstärkt, ist in der Region in Sachen Sozialarbeit keine Unbekannte. Nach ihrer in Finsterwalde absolvierten Ausbildung zur Erzieherin arbeitete die heute 32-Jährige acht Jahre lang im Hort der Jüterboger Scholl-Grundschule, wo sie im Rahmen einer Schwangerschaftsvertretung auch als Sozialarbeiterin tätig war und später als Betreuerin für zweieinhalb Jahre in den Jüterboger Jugendklub wechselte.

Wiedereinstieg nach der Baby-Pause

Parallel zum erneuten Wechsel als Schulsozialarbeiterin an die Förderschule in Luckenwalde begann Anika Janz ein berufsbegleitendes Studium zur Sozialarbeit. Nach der Geburt ihrer Tochter im vergangenen Sommer ist die neu geschaffene Stelle in Werbig nun auch ihr persönlicher Wiedereinstieg ins Berufsleben und in die sozialpädagogische Arbeit.

„ Anika unterstützt uns überall dort, wo uns der Schuh drückt und merkt sofort, dass sie bereits über zehn Jahre Berufserfahrung verfügt“, schwärmt Schrank über Janz’ Start. Bereits innerhalb der ersten Woche habe die neue Schulsozialarbeiterin erfolgreich erste Problemfälle lösen können, sagt die Schulleiterin.

„Als Sozialarbeiterin blickt man anders, vor allem unbefangener auf die Situation“, glaubt Janz. „Oftmals suchen die Kinder selbst nach Hilfe aus einer schwierigen Situation, was ein guter Ansatzpunkt ist, den man sehen muss. Beziehungsarbeit ist deshalb das A und O meiner Arbeit. Nur wenn einen die Kinder kennen und Vertrauen haben, kommen sie dann auch mit ihren Sorgen rechtzeitig zu mir, im Idealfall bevor aus kleinen große Sorgen werden“, sagt Janz.

Netzwerke und Kollegium geben Halt

Hilfe für ihre Arbeit bekommt die Sozialarbeiterin nicht nur vom Lehrer- und Erzieherkollegium der Schule, sondern auch vom Sozialarbeiter-Team des ASB, das aus sechs Kollegen besteht, und aus dem Netzwerk der Sozialarbeiter der Kommunen Jüterbog, Niedergörsdorf, Niederer Fläming und Dahme, das bereits seit 20 Jahren besteht und sich regelmäßig zum Erfahrungsaustausch, zur Weiterbildung und zur Fallbesprechung trifft.

Wenn Janz’ Tochter ab April in die Kita geht, verdoppelt sich ihr Arbeitspensum von 20 auf 40 Stunden, so dass sie seit zwei Jahren unbesetzte Stelle des Jugendkoordinators der Gemeinde Niederer Fläming als zweiten Aufgabenbereich übernehmen kann. Neben der Betreuung von Jugendtreffs in einzelnen Orten gehören dann auch die Organisation von sportlichen und kulturellen Höhepunkten für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene zu ihren Aufgaben.

Von Uwe Klemens