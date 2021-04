Dahme-Fläming

Unter dem Motto „Leben, Lernen, Arbeiten – Lebenslanges Lernen“ greift die Gemeinnützige Arbeitsförderungsgesellschaft Klausdorf (GAG) seit 30 Jahren Menschen unter die Arme, die aus den verschiedensten Gründen keinen Zugang zum ersten Arbeitsmarkt haben. Wenn Corona mitspielt, steht im Sommer die Geburtstagsfeier an.

Doreen Zeisig ist die Leiterin der Produktionsschule in Ludwigsfelde, die die GAG im vergangenen Jahr übernommen hat. Dort lernen Jugendliche, wie Arbeit funktioniert. Als wichtiger Teil im Leben, weil nur so finanziert werden kann, was sich die Jugendlichen wünschen. Sie ist aber auch Teil des sozialen Lebens, bei dem Dinge gemeinsam angepackt werden. Zurzeit sind die Schüler dabei, zwei ehemalige Telefonzellen der Deutschen Bundespost in Bücherzellen umzugestalten.

Bald werden die Telefonzellen als Büchertauschzellen in Glienick und Klausdorf stehen. Quelle: Udo Böhlefeld

In einer Werkstatt im Erdgeschoss haben sie den Zellen einen Anstrich verpasst. Sie wurden neu verkabelt, Licht wurde hineingelegt und in einigen Wochen werden sie mit einem neuen Betonfundament an ihrem Bestimmungsort aufgestellt. Gefüllt mit Büchern zum Lesen und Tauschen werden sie in Glienick und Klausdorf ihrer neuen Besucher harren. Erst am Bestimmungsort werden die Solarzellen aufs Dach montiert, die den Strom für die Beleuchtung liefern.

Die Aufarbeitung einer alten Feldküche, die Herstellung handgemachter Leuchten und Uhren und die Arbeit in einer Küche sind zudem Lernfelder, die praktischen Nutzen haben. Mit dem Essen aus der hauseigenen Küche versorgen sich die Schülerinnen und Schüler gleich selbst. Die Trainer der Produktionsschule und Schüler des nahegelegenen Oberstufenzentrums werden mitversorgt. Aktuell ist ein Lieferdienst für Frühstückskunden in Ludwigsfelde in Planung. Das Lastenrad dafür steht bereits in der Halle.

Die Schüler und Schülerinnen der Produktionsschule hatten, bevor sie dort anfingen, meist keinen Schulabschluss, keinen Ausbildungsplatz oder einen qualifizierten Arbeitsplatz. Viele von ihnen sind Schulabbrecher oder Schulverweigerer. Sie lernen dort vor allem eines: ihren Tag zu strukturieren. Doreen Zeisig ist sich mit Holger Schmidt, dem Geschäftsführer der GAG, einig. „Die Teilnehmer unserer Produktionsschule entdecken sich hier selbst neu.“

Zum sozialen Miteinander gehört auch das gemeinsame Aufbauen einer Tischtennisplatte und danach ein Match. Quelle: Udo Böhlefeld

Die Förderung sozial benachteiligter Kinder steht im Mittelpunkt eines Erlebnisferiencamps, das die GAG seit 2016 weitgehend regelmäßig anbietet. 2020 musste das Camp coronabedingt ausfallen. Doch in diesem Jahr hofft man darauf, dass es stattfinden kann. Wanderungen in der sächsischen Schweiz, Besuche im Kletterpark, Tanz- und Schminkworkshops für Mädchen und der Umgang mit dem Kochlöffel sollen helfen, Schritte ins Leben zu gehen, Verantwortung zu übernehmen. Das alles kostet natürlich, deshalb hat sich die GAG an einem Wettbewerb von Eon.Edis beteiligt. Im Internet kann man das Ergebnis durch seine Stimmabgabe unterstützen. Der Gewinner erhält 10.000 Euro, die die Produktionsschule für Eintrittsgeld, Fahrtkosten, Essen und Trinken sowie engagierte Helfer gut gebrauchen könnte.

Die Anfänge der GAG Klausdorf gehen in das Jahr 1991 zurück. Viele verloren damals Lohn und Brot. Jenen eine berufliche Perspektiven zu schaffen, war der Initialpunkt zur Gründung der GAG. So weiß Holger Schmidt neben vielen anderen persönlichen Lebensgeschichten von einem Arbeitnehmer zu berichten, der zu DDR-Zeiten noch Filme kopierte. „Später kopierte er DVDs, doch auch das war ja bald zu Ende.“ Inzwischen, schon über die 50 hinaus, sattelte er dann um und wurde im sozialen Bereich tätig. „Dass er dort weniger Geld verdient hat, hat ihn nicht interessiert“, sagt Schmidt.

Aus einer Baumscheibe wird eine Uhr. Quelle: Udo Böhlefeld

Nach dem Abzug der Sowjettruppen entwickelte sich die GAG zum Spezialisten auf dem Gebiet der Konversion der ehemaligen Militärgelände, avancierte gar zum Spezialisten beim Umgang mit radioaktivem Müll. Bis ins Jahr 2000 beschäftigten sich Maßnahmeteilnehmer bei der GAG damit, die Spuren des Militärs in Zossen, Wünsdorf, Klausdorf und der Umgebung zu beseitigen.

Jetzt widmet sich die GAG vor allem der Betreuung von Jugendlichen, die zumeist aufgrund ihrer Vorgeschichte keinen Weg in den Arbeitsmarkt finden. An Standorten wie Zossen, Luckenwalde, Ludwigsfelde, Wildau und Königs Wusterhausen unterstützen die Mitarbeiter Langzeitarbeitslose auf ihrem Weg in den ersten Arbeitsmarkt – und damit in ein normales Leben.

Dabei ist gerade ein weiterer Standort hinzugekommen. In Dahme, im Süden von Teltow-Fläming, bietet sie ihr Programm jetzt ebenfalls an, bis hin zum unterstützenden Einzelcoaching. „In einer Region, in der es schon schwierig ist, mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Luckenwalde zu kommen, werden wir beinahe noch mehr gebraucht, als oben im Norden“, sagt Schmidt.

