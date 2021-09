Brandenburg/H

Die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der drei Brandenburger psychiatrischen Asklepios-Fachkliniken in der Stadt Brandenburg, Teupitz und Lübben zu weiteren vier Streiktagen auf. Der Warnstreik soll am Mittwoch, 21. September, beginnen. Dieses Mal sind demnach auch die Nachtschichten betroffen. Außerdem ist in den Warnstreik erneut auch der Maßregelvollzug in Brandenburg an der Havel einbezogen, heißt es von der Gewerkschaft.

Anlass für den erneuten Warnstreik in den brandenburgischen Asklepios-Kliniken sind demnach die bislang ergebnislosen Tarifverhandlungen. „Obwohl seit der fünften und bislang letzten Verhandlungsrunde am 22. Juni insgesamt an sechs Tagen gestreikt wurde, verweigert die Klinikleitung seitdem ein verbessertes und kompromissfähiges Tarifangebot“, schreibt Verdi am Montag. Seit April führen ver.di und die Asklepios Fachkliniken Brandenburg GmbH Tarifverhandlungen für die 1450 Beschäftigten an den Fachkliniken in Brandenburg an der Havel, Teupitz und Lübben.

Verdi sei nicht länger bereit, bis zu 21 Prozent Lohnunterschied zu den Tariflöhnen, die bei Asklepios-Kliniken im Hamburg gelten, zu akzeptieren, heißt es. Die Beschäftigten wollen in Brandenburg zu den gleichen Konditionen arbeiten und bezahlt werden wie ihre Asklepios-Kollegen in Hamburg. „Es ist Lohnraub, den der Arbeitgeber seit vielen Jahren betreibt“, sagt Verhandlungsführer Ralf Franke.

Verdi will Angleichung an TVöD

Wesentliches Ziel der Verhandlungen ist aus Verdi-Sicht, eine bessere Bezahlung für die Mitglieder zu erreichen. Diese soll sich am gelten Stand des Tarifvertrages TVöD orientieren. Zwischen 6,6 und 10,8 Prozent mehr Lohn aktuell und um weitere 1,8 Prozent mehr im April 2022 will Verdi herausholen. Außerdem will die Gewerkschaft erreichen, dass die Arbeitszeit stufenweise bis 2025 von 40 auf 38,5 Stunden gesenkt wird.

Doch den Mitarbeitern geht es bei weitem nicht nur um das Thema Geld: Sie thematisierten bei ihren bisherigen Ausständen die geschlossene Psychiatrie-Station P 10, die aus ihrer Sicht zu knappe Besetzung von Krankenstationen, die Auslagerung von Arbeit und den Weggang von Personal.

Am Streiktag soll es vormittags in der Potsdamer Innenstadt eine Demonstration und Streikkundgebung geben.

Von Philip Rißling