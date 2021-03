Astrazeneca gestoppt: Das sagt Arzt Christian Schäfer aus Großbeeren dazu

Teltow-Fläming

Auch Deutschland will den Corona-Impfstoff des Herstellers Astrazeneca vorerst nicht weiter verimpfen. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Montag mit. Grund seien neue Meldungen von Thrombosen der Hirnvenen im zeitlichen Zusammenhang mit der Impfung in Deutschland und Europa. Das Paul-Ehrlich-Institut will nun weitere Untersuchungen vornehmen.

„Es ist immer besser auf Nummer sicher zu gehen“

Der Großbeerener Hausarzt Christian Schäfer, der sich seit Monaten für das Impfen engagiert, hält das Vorgehen des Instituts für eine „Vorsichtsmaßnahme“. Bisher seien keine Zusammenhänge nachgewiesen worden, sagte er der MAZ. Dass nun auch Deutschland die Impfungen mit dem Stoff stoppe, sei „kein Beweis, dass bei den Geimpften gehäuft Fälle auftreten“, sagte Schäfer.

Da er die Studien nicht kenne, könne er nicht sagen, ob das Vorgehen berechtigt ist. „Das ist eine Abwägungssache. Das Paul-Ehrlich-Institut wird seine Entscheidung sicher auf fundierte Grundlagen gestellt haben“, so Schäfer. „Es ist immer besser auf Nummer sicher zu gehen.“ Trotzdem blickt er mit Sorge auf den weiteren Impfverlauf: „Das wirft uns auf jeden Fall weiter zurück.“

Schäfer selbst wollte am Dienstag als eine von 50 Pilotpraxen in Brandenburg mit dem Impfen in seiner Hausarztpraxis beginnen. 100 Impfdosen sollten er und sein Team bekommen – einen Teil davon vom Hersteller Astrazeneca.

