Waldblick

Am Mittwoch, dem 16. Juni, gegen 20 Uhr soll ein Mann in der Marienfelder Straße an der Brücke in Waldblick über die L 76 ein Kind angesprochen haben. Im weiteren Verlauf des Gesprächs soll er das Kind dann am Hosenbund angefasst haben. Mithilfe von Spezialisten des LKA wurde nun ein Phantombild des Mannes erstellt.

Wer hat diesen Mann gesehen? Die Polizei sucht nach Hinweisen. Quelle: Polizei

Wer kennt die abgebildete Person und kann Hinweise zu deren Identität und Aufenthalt geben? Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Teltow-Fläming unter Telefon 03371/ 60 00 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet genutzt werden.

Dieses lässt sich in den Online-Services des Bürgerportals unter www.polizei.brandenburg.de oder direkt unter polbb.eu/Hinweis finden.

Von Maz Online