Zossen / Potsdam

Ein Auffahrunfall auf dem südlichen Berliner Ring hat sich am späten Freitagabend ausgeweitet. Wie die MAZ beim Lagezentrum der Polizei erfuhr, war gegen 22.30 Uhr ein Auto auf ein vor ihm fahrendes aufgefahren und auf den Seitenstreifen gerutscht. Dort wurde es von einem vorbeifahrenden dritten Auto gestreift, und ein viertes Fahrzeug überfuhr Trümmerteile des Unfalls und blieb ebenfalls liegen. Mehrere Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, wie viele, konnte die Polizei am Samstag nicht sagen. Ein Mann musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Um 22.52 Uhr bekam die Tierrettung Potsdam einen Einsatzalarm mit den Stichworten „Autounfall“ und „verletzter Hund“. Andreas Vernau (53) aus Teltow lag zu der Zeit zwar schon im Bett, übernahm aber den Einsatz zwischen Genshagen und Rangsdorf, „sprang“ in seine Dienst-Montur und düste los zur Autobahnanschlussstelle Rangsdorf, ein Fahrtweg von etwa 20 Minuten, normalerweise. Hier aber stieß er schnell auf den Stau. Bereits ein paar Kilometer lang standen die Fahrzeuge, vor allem Lkw. Knapp 900 Meter vor der mutmaßlichen Unfallstelle war dann Schluss.

Ex-Feuerwehrmann weiß sich zu helfen

Der frühere Feuerwehrmann aus Alsdorf bei Aachen (Nordrhein-Westfalen) hatte zwar keine Rundumleuchte, machte aber seine Warnblinker an und fuhr auf dem Standstreifen bis heran ans erste Polizeifahrzeug. Der Polizist dort war zuerst erbost ob dieser „Frechheit“, doch als der Fahrer in seiner Einsatzkleidung mit der Aufschrift „Tierrettung“ ausstieg, wurde er freundlich. Weitere 500 Meter kam Vernau noch auf der Standspur weiter bis zum ersten Feuerwehrfahrzeug, ohne aber die Unglücksstelle erreichen zu können.

Der Polizist vom Erstkontakt lotste ihn weiter bis zum Ort des Geschehens, dem des Erstunfalls. Der Hund aber war noch 300 bis 400 Meter weiter weg, kurz vor der Abfahrt Rangsdorf. Vernau musste sich links in den Kriechverkehr einreihen und kam bis auf 50 Meter an das Fahrzeug mit dem Hund heran, das offenbar erst so weit nach der Kollision zum Stehen gekommen war. Hinter der Leitplanke saßen die Fahrerin und zwei Ersthelfer und kümmerten sich um einen Riesenschnauzer, der stark verletzt war und blutete. Das Tier war bei Bewusstsein, stand aber offenbar unter Schock.

Frau und Hund dürfen in die Klinik

Nach Ansprache mit der Polizei durfte die Frau die Unfallstelle verlassen. Vernau und die Frau luden den Hund in Vernaus Auto und legten ihn auf Decken der Rückbank; trotzdem blutete er auf die Polster durch. Sie lieferten ihn in der Tierklinik Teltow ab, die im Verbund der regionalen Tierärzte viele Notdienste leistet und vorab informiert worden war. Die Wunden des Hundes wurden gereinigt, konnten wegen des Schockzustandes aber zunächst nicht genäht werden. Innere Verletzungen schien es nicht gegeben zu haben. Das Haltegeschirr hatte dem Tier starke Prellungen zugeführt, es allerdings auch vor dem Tod gerettet.

Hund wohl außer Lebensgefahr

Der Hund blieb in der Klinik; die Besitzerin wurde von Verwandten abgeholt. Vernau fuhr nach Hause, doch an Schlaf war nicht mehr zu denken. „Zuviel Adrenalin“, sagte er am Samstag gegenüber der MAZ. Seine Vergangenheit als Feuerwehrmann habe ihm wohl geholfen, in der chaotischen Situation Ruhe zu bewahren. Heute arbeitet Vernau als Elektroniker im Medizingerätebau.

Überall zu finden: Sichtkontakt von Tierrettung Potsdam zu Tierrettung Potsdam am Samstag auf einer Autobahnbei Düsseldorf. Quelle: privat

Die Tierrettung gratulierte ihm am Samstag reihenweise zu dem Einsatz, doch er wehrte das ab: „Ich traue jedem hier den Einsatz zu. Außerdem ist jeder hier ein Held. Nur, wer etwas tut, kann helfen.“

Von Rainer Schüler