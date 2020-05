Oase für geschützte Schildkröten hinterm Gartenzaun

Dahme

„Mit Peter und Petra fing damals alles an“, blickt Dorothea Hilscher zurück auf die Zeit, als sie von Schildkröten noch keine Ahnung hatte und auch nicht wusste, wie entspannt und arbeitsam zugleich das Schildkröten-Hobby sein kann. Im Laufe von nunmehr 49 Jahren ist aus der Dahmenserin, die auch mit ihren 69 Lebensjahren noch immer jeden Tag in ihrem kleinem Elektroladen steht, eine erfahrene Schildkröten-Expertin geworden.

Tiere im Notverkauf erstanden

Wie so oft, spielte der Zufall auch dabei eine große Rolle. „Wir mochten Tiere, aber mein damaliger Mann Bernd wollte keins mit Fell haben und kaufte ’für’n Appel und nen Ei’ zwei Vierzehen-Steppenschildkröten, die wir Peter und Petra tauften“, erzählt Hilscher. „Richtig los mit der Schildkrötenleidenschaft ging es aber erst ein Jahr später, als Bernd eines Tages dazu kam, wie in einer Berliner Zoo-Handlung eine Lieferung Griechischer Landschildkröten im erbärmlichen Zustand ankam und sich für die stark geschwächten Tiere keine Käufer fanden – und zwei davon mit nach Hause brachte“, blickt sie zurück.

Anzeige

Nicht nur verfressen und mitunter auch ziemlich schnell, sondern auch neugierig (wie zum Beispiel auf eine Kamera) sind die munteren Gesellen. Quelle: Uwe Klemens

Weitere MAZ+ Artikel

„Das gerade erworbene Haus samt Garten bot genug Platz für ein damals noch kleines Freigehege. „Erst da begannen wir, uns intensiver mit dem Thema zu befassen“, so die Hilscher, die nicht schlecht staunte, als sie bald darauf die ersten Schildkröten-Eier fand. Sie wurden zum nicht geplanten Beginn ihrer Schildkröten-Zucht.

Gehege und Erfahrung wuchsen Schritt für Schritt

Stück für Stück wuchsen das Gehege und der Erfahrungsschatz. Schnell sprach sich herum, dass man bei den beiden Dahmensern nicht nur Schildkröten erwerben, sondern auch wertvolle Tipps zur artgerechten Haltung bekommen konnte. „Bei vier bis acht Eiern pro Weibchen, die manchmal auch zwei Mal im Jahr legen, hatten wir manchmal bis zu 120 Schildkröten gleichzeitig und das Wissen haben wir uns mit viel Arbeit angeeignet und uns dazu auch mit viele Experten ausgetauscht“, blickt Dorothea Hilscher zurück.

Der einjährige ist „ein Betriebsunfall aber der Liebling der ganzen Familie“, sagt Dorothea Hilscher. Quelle: Uwe Klemens

Die zu leistende Arbeit ist immens. Eine Stunde pro Tag geht allein für das Säubern der Trinknäpfe und das Ausharken der inzwischen drei Gehege drauf. Hinzu kommen das Mähen der Rasenflächen, der Bau und die Pflege der kleinen Holzhäuschen, die als Unterschlupf dienen, das In-Ordnung-Halten der Palisaden und Zäune, damit die beweglichen Tiere nicht das Weite suchen und der Fuchs keine Chance hat, sowie das Besorgen des Futters in Form frischer Wildkräuter und Gemüseabfälle.

Wandel zur Auffangstation

Als 1979 die DDR das Artenschutzabkommen unterzeichnete, wurden die Einfuhr von Schildkröten verboten und die Auflagen zur Zucht und Haltung verschärft. Immer häufiger wurde das Gehege der Hilschers zur Auffangstation für Tiere von überforderten Haltern und für an der Grenze beschlagnahmte Schildkröten. „Wir selbst haben nie ans Aufhören gedacht, weil die Tiere längst fester Bestandteil unserer Familie sind und unsere Kinder mit ihnen so aufgewachsen sind, wie inzwischen unsere Enkel, die alle schon kleine Aufgaben bei der Pflege übernehmen“, so Hilscher.

Der Tisch ist reich gedeckt und nichts als lautes Schmatzen wird in den nächsten zehn Minuten aus dem Gehege zu hören sein. Quelle: Uwe Klemens

Da Schildkröten fortan nicht mehr eingeführt werden durften, stieg auch die Nachfrage bei den zertifizierten Züchtern im Lande, zu denen das Ehepaar gehörte. So wurde aus dem Hobby ein Nebenverdienst, mit dem sich die Haltungskosten decken ließen.

Nach der Wende verschäften sich die Auflagen. Jede neugeschlüpfte Schildkröte musste fotografiert werden und bekam vom Veterinäramt Papiere. Auch die Namen und Adressen der Käufer wurden erfasst und die artgerechte Haltung stichprobenartig kontrolliert.

Abruptes Ende für die eigene Zucht

„Das Signal für uns Züchter war immer, dass man auf uns setzt, auch, weil die im Land aufgezogenen Schildkröten gesünder und widerstandsfähiger sind als die eingeführten“, beschreibt Hilscher die Situation, die mit der Aufhebung des Einfuhrverbotes vor knapp 20 Jahren abrupt endete. „Warum, konnte uns niemand erklären“, sagt Hilscher. Ihr heutiger Ehemann Hans-Jürgen Petrasch, mit dem sie auch die Liebe zu den Schildkröten teilt, pflichtet ihr bei. Mit den Preisen der Billig-Importe, die vor allem aus Osteuropa kommen, können die beiden nicht mithalten, so dass sie inzwischen die eigene Zucht aufgegeben haben und sich „nur noch“ um den Bestand von derzeit 94 Schildkröten kümmern.

Beschlagnahmungen an der Grenze und aus nicht-artgerechter Haltung gibt es nur noch selten. Eher sind es Halter, die sich aus Altersgründen nicht mehr um die Tiere kümmern können, die diese Tiere dann zu ihnen bringen. Denn mit einer Lebenserwartung von 90 bis 100 Jahren werden Schildkröten meist älter als ihre Besitzer.

Für den Fall der Fälle ist gesorgt

„Jeder verantwortungsbewusste Halter macht sich deshalb frühzeitig darüber Gedanken, wer sich später einmal um die Schildkröten kümmert“, sagt Hilscher. Sie muss sich im Fall der Fälle um den tierischen Teil ihrer „Familie“ keine Sorgen machen, da sich Kinder und Enkel, auch weiterhin kümmern werden. Außerdem gibt es noch ein paar nette Nachbarn und Bekannte, die bei der Suche nach Wildkräutern helfen und wissen, welche Küchenabfälle den gepanzerten und nimmersatten Tieren am besten schmecken und welches Obst sie als Leckerli heiß begehren.

Lesen Sie auch

Von Uwe Klemens