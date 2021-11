Glashütte

Als Micky Maus einen runden Geburtstag hatte, schuf Norbert Kluge eine ungewöhnliche Assemblage: Er nahm das Griffbrett eines Cellos, eine metallene Schleife und eine Gürtelschnalle mit Micky-Maus-Kopf, um daraus einen festlichen „Happy Birthday“-Gruß zu bauen. Dieser steht nun mitten in der Galerie Packschuppen im Baruther Museumsdorf Glashütte. Die berühmte Maus gratuliert so gewissermaßen der Galerie, vielmehr dem Kunstverein Glashütte, denn seit nunmehr 20 Jahren gibt es diesen besonderen Kulturort.

Norbert Kluge und Micky Maus. Quelle: Karen Grunow

Künstler wie Kluge schätzen sehr das Engagement vor allem von Galeristin und Künstlerin Gabriele Klose und ihrem Mann Andreas Klose, der mit großem Geschick die Geburtstagsausstellung arrangiert hat. Das war diesmal durchaus herausfordernd, denn sämtliche Künstlerinnen und Künstler, die in den vergangenen 20 Jahren im Packschuppen ausstellen konnten, waren angefragt worden, sich zu beteiligen. 66 sind nun dabei – eine rundum beeindruckende Fülle unterschiedlichster künstlerischer Perspektiven. „Auch weil es so vielfältig ist, kommt es gut an“, spürt Gabriele Klose, die jetzt in der einsetzenden Vorweihnachtszeit viele Besucher in ihrem kleinen Laden im Packschuppen und eben in der Galerie begrüßen kann. Was sie bereits gemerkt hat: Auch diejenigen, die vielleicht weniger Zugang zu Bildender Kunst finden, werden durch viele der Werke angesprochen.

Materialbilder von Tinka und Jürgen Scharsich

Erstaunlich oft begegnen dem Besucher Landschaftseindrücke – ob in dem „Kleinen Wiesenstück“ von Volker Scharnefsky mit seinem bewegten Farbenrausch, mit Rudolf Grafs Windflüchtern am Weststrand der Halbinsel Darß oder im kleinformatigen „Flurstück“ des 2010 verstorbenen Malers Eckhard Böttger. Oder in den haptischen Materialbildern von Jürgen und Tinka Scharsich.

Die Potsdamer Künstlerin hat für den hohen Nachthimmel über kargem Feld einen Kronkorken als Mond gepresst. Mit solchen Fundstücken arbeitet auch Norbert Kluge bei all seinen Objekten. Er ist an diesem Mittag vorbeigekommen, weil er es zur Vernissage neulich nicht geschafft hat. Und freut sich sichtlich über die Präsentation, schlendert durch die Galerie, neugierig auf die Werke der Kollegen.

Links eine Collage von Ronald Paris, rechts der „Goldene Tempel Kyoto“ von Peter Adler. Quelle: Karen Grunow

Auch Ronald Paris, am 17. September in seinem Wohnort Rangsdorf verstorben, ist hier noch einmal vertreten. Auch er gehörte zu denjenigen, die sich immer gern an den jährlichen Gruppenausstellungen im Packschuppen beteiligten. 2013 hatte er zu seinem 80. Geburtstag eine große Einzelausstellung in der Galerie mit Papiercollagen – eine solche ist nun auch bei „20 Jahre Galerie Packschuppen“ zu sehen. Zahlreiche weitere Künstler aus der Region sind ebenfalls dabei: Die Wünsdorferin Daniela Franz mit einer farbenfrohen Mittenwalde-Ansicht, der Schulzendorfer Günter Böhme mit einem „Harlekinischen Theater“, Christa und Peter Panzner aus Oehna, Maria Luise Faber und Dietrich Oltmanns aus Lindenbrück oder Jürgen Melzer aus Dabendorf mit appetitlichen Quitten in Öl – um nur einige zu nennen.

Sabine Breithors „Königspaar" lächelt zufrieden ob der spannenden Kunstwerke. Quelle: Karen Grunow

Zur weitesten Gedankenreise verführt Peter Adler mit seinem „Goldenen Tempel in Kyoto“, andere zeigen Impressionen aus Italien. Oder einfach von einem nächtlich beleuchteten nahen See, vielleicht im Naturpark Dahme-Heideseen, wie Andreas Klose mit einem Linolschnitt. Der in Glashütte lebende Maler und Grafiker hat gerade in der Kunstsammlung Lausitz im Schloss Senftenberg eine eigene Ausstellung eröffnet.

Infos und Programm Die Galerie Packschuppen befindet sich im Hüttenweg 19 im Baruther Museumsdorf Glashütte. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr. Die aktuelle Ausstellung „20 Jahre Galerie Packschuppen“ wird zunächst bis zum 23. Dezember und dann wieder vom 29. Januar bis 16. März 2022 zu sehen sein. Bernhard Gowinkowski zeigt vom 20. März bis 11. Mai Malerei. Um Mail-Art geht es vom 15. Mai bis 20. Juli in der Ausstellung „Papierflüsterer“. Frauke und Jürgen Gerhard präsentieren vom 24. Juli bis 12. Oktober Keramik und Malerei. „Paarlauf“ heißt die nächste Gruppenausstellung, die am 16. Oktober beginnen wird. www.packschuppen.de

Glasmacher Christoph Hübner, der mehrere Jahre lang in Glashütte eindrucksvolle Objekte wie Vasen beispielsweise in aufwendiger Technik hergestellt hat, ist ebenfalls noch einmal dabei. Und Ellen Bode, die außergewöhnliche Ketten aus genähten Buchseiten erschafft, hat einige solcher besonderen Unikate für die Geburtstagsschau eingereicht. Humorvoll reagiert Grafiker Rainer Ehrt auf die Pandemie-Situation mit seinem als Siebdruck entstandenen „Maskenaffen“, der dem in der Galerie selbstverständlich Maske tragenden Besucher anerkennend den Daumen entgegen reckt. Horst Peter Meyer hat eine Münchhausen-Polonaise ausgewählt, bei Sabine Breithor hat die tönerne Königin ein zufriedenes Lächeln im Gesicht – als kommentierte sie damit, was sie in dem großen Raum umgibt.

Noch bis zum 23. Dezember kann die so umfangreiche wie spannende Ausstellung vorerst besichtigt werden. Dann ist erst einmal Weihnachts- und Winterpause, bevor pünktlich zum Start der Winterferien am 29. Januar 2022 die Galerie Packschuppen und damit die Geburtstagsschau wieder öffnet.

Von Karen Grunow