Jüterbog

Eine Frau hat sich in der Nacht zum Donnerstag mit ihrem Auto in Jüterbog (Kreis Teltow-Fläming) überschlagen und ist dabei schwer verletzt worden. Die Frau war gegen 22.24 Uhr auf der Bundesstraße 101 zwischen Jüterbog und Luckenwalde unterwegs, als sich der Unfall ereignete. Die Fahrerin wurde mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Warum sich der Wagen überschlug, war zunächst unklar.

Von RND/dpa