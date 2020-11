Genshagen

Frank Fleischhauer kann es nicht fassen: „Das waren keine sechs Meter, wie will der noch bremsen?“ Der Regionalbeauftragte für vier Bundesländer ist für den Autoclub Europa ( ACE) unterwegs. Am Donnerstag morgen stand er mit seinem ehrenamtlichen Kollegen Reinhold Uebner aus Werder/ Havel auf der Autobahnbrücke Genshagen. Unter ihnen donnert die Blechlawine über den sechsspurigen Berliner Autobahn-Südring. Die beiden Männer haben Zähler in den Händen, ihnen geht es bei dieser Bestandsaufnahme sowohl um Geschwindigkeiten von Brummis als auch um deren Abstand zueinander bei bis zu 100 Kilometern pro Stunde.

Zur Galerie Frank Fleischhauer und Reinhold Uebner sind entsetzt von dem, was sie am Donnerstag früh auf dem südlichen Berliner Autobahnring sehen und zählen – viel zu viele Brummis fahren viel zu dicht auf den Vordermann auf.

Hintergrund und Anlass für ihre Zählung ist die Polizei-Statistik: „Danach gibt es zurzeit auf den Abschnitten südlichen Berliner Ring und auf der A 12 die meisten Lkw-Unfälle in Brandenburg“, erklärt Fleischhauer. Fünf Zählstellen haben er und seine Helfer bereits hinter sich: an der A 24 Richtung Hamburg, auf der A2 in beiden Richtungen, auf der A 12 und auf der A 10 am Dreieck Spreeau.

„Das, was wir machen, ist keine wissenschaftliche Erhebung. Aber solche Zahlen brauchen wir, um auf Probleme im Straßenverkehr fundiert aufmerksam machen zu können“, erklärt der Regionalbeauftragte für Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das, was er unter sich auf den drei Spuren Richtung Schönefelder Kreuz sieht, lässt ihn nicht ruhiger werden: „Der Mindest-Sicherheitsabstand für einen Lkw beträgt bei voller Fahrt 50 Meter, besser noch wären 60, um gefahrlos reagieren zu können.“

Ein Drittel der Trucks deutlich zu dicht

Trucks und Lkws sind zwischen 9 und 10 Uhr vormittags eindeutig in der Überzahl gegenüber Pkws und Transportern. In einer Stunde zählen die beiden Männer vom ACE 478 Lkws, „157 davon waren mit zuwenig Sicherheitsabstand unterwegs“, erklärt Fleischhauer und meint, da sei noch viel Aufklärung nötig, bis alle begriffen hätten, dass sie im Ernstfall die Physik nicht überlisten können. „Wie sollen solche Lasten bei Gefahr sofort zum Stehen kommen? Das geht bei 20 oder mehr Tonnen gar nicht, die brauchen mindestens 60 Meter.“

Zur Aufklärung gehört für ihn auch das Problem mit den Notfall-Assistenten. „Wer den Sicherheitsabstand so extrem unterschreitet, hat entweder ein altes Fahrzeug oder diese Assistenten ausgeschaltet, um das nervige Piepen auf den langen Transportfahrten nicht ertragen zu müssen.“ Deshalb plädiere der ACE seit langem dafür, es für Fahrer unmöglich zu machen, diese Technik abschalten zu können, so Fleischhhauer.

Stadtwehrführer will Autobahn-Feuerwehr

Ein Lied von schweren Lkw-Unfällen können die Feuerwehrleute von Ludwigsfelde singen. Sie werden als Schwerpunktfeuerwehr im Nordkreis Teltow-Fläming nicht nur in die Industriegebiete gerufen, sondern auch auf den A-10-Südring, wenn es um Unfälle Richtung Schönefeld oder Richtung Nuthetal geht. Seit Jahren schon plädiert Stadtwehrführer André Schütky für eine Autobahn-Feuerwehr. Die sollte ebenso wie die Feuerwehr am Flughafen permanent einsatzbereit sein, also eine, „die tagsüber nicht wegen fehlender Leute um die Einsatzfähigkeit bangen muss“, wie er in einem MAZ-Interview sagte. Dabei hatte er auch erklärt: „Die Autobahn-Feuerwehr kommt, wenn die Politik das begriffen hat.“

Doch es soll ja gar nicht erst zu solchen schweren Unfällen kommen, die hier in der Region permanent Schlagzeilen machen, meinen Reinhold Uebner und Frank Fleischhauer. Ihre Zahlen vom Donnerstag fließen beim ACE in die regionalen Ergebnisse ein. Deren Summe werde als deutschlandweites Gesamtergebnis „wahrscheinlich wieder Anfang des neuen Jahres bekannt gegeben“.

