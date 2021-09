Rangsdorf

Unfall oder Baustelle – irgendwas ist fast täglich Grund für einen Stau morgens oder abends auf dem Berliner Autobahn-Südring; schlimmstenfalls morgens und abends. Vor allem Pendler können davon ein leidiges Lied singen. Diese Staus sind Tribut für das Befahren der großen europäischen Transitstrecke Paris-Moskau auf diesem Abschnitt. Er gehört neben der A 100 in Berlin, der A 10 bei Michendorf und Potsdam oder dem Autobahnring München, der A 2 bei Hannover oder der A 3 bei Köln und Autobahnen im Ruhrgebiet zu den meistbefahrenen Straßen Deutschlands.

Steve Borau leitet die Autobahnmeisterei Rangsdorf, sie gehört in der neuen Firma Die Autobahn GmbH zur Niederlassung Nordost. Quelle: Jutta Abromeit

Im Durchschnitt rollen täglich 90.000 Fahrzeuge über die sechs Richtungsfahrbahnen zwischen Schönefelder Kreuz und Dreieck Nuthetal. In Stoßzeiten – montags und dienstags Richtung Westen, donnerstags und freitags Richtung Osten – sind bis zur Hälfte davon Lkws. „Dann reicht eine von drei Fahrbahnen pro Richtung für Lkws inzwischen nicht mehr aus“, erklärt Steve Borau. Der 37-Jährige leitet die Autobahnmeisterei Rangsdorf mit ihren bis zu 49 Kollegen und bezeichnet sein Team als „Hausmeister der Autobahn“.

Als Straßenwärter oder Quereinsteiger sind sie für die 72,1 Kilometer zwischen dem Dreieck Nuthetal im Westen bis kurz hinter die Abfahrt Königs Wusterhausen im Osten und von der A-13-Abfahrt Mittenwalde im Süden bis zur Landesgrenze Berlin im Norden für die A-113-, A-115- und A-117-Abschnitte zuständig. Das sind mit allen Tangenten am Schönefelder Kreuz und an den Anschlussstellen 150 Bewertungskilometer, wie es in der Fachsprache der Autobahner heißt. Auf denen haben die Männer bei Unfällen, Pannen oder Havarien von Rangsdorf aus für die Verkehrssicherung zu sorgen, also notfalls nicht nur kleine Stellen, sondern oft ganze Fahrbahnen zu sperren.

Reparaturen an 150 Autobahn-Kilometern

Und Borau muss mit seinen Kollegen das Instandhalten dieser 150 Kilometer organisieren. Das heißt: Alles, was an Fahrbahn-Belägen droht, kaputt zu gehen, was an Schutzplanken beschädigt ist, was die Entwässerung stört, was an den Verkehrsleiteinrichtungen defekt ist oder was an den rund 380 Bauwerken wie Brücken, Durchlässen und Lärmschutzwänden kaputt ist, das müssen seine Männer in Ordnung bringen oder das In-Ordnung-Bringen veranlassen.

Stau im Juli auf dem Ludwigsfelder Damm zwischen den Abfahrten Ludwigsfelde Ost und West. Quelle: Jutta Abromeit

Zu diesen Instandhaltungen gehört es, Fahrbahnschäden nach Unfällen zu reparieren. „Läuft Diesel aus und versickert im Belag oder ist nach Bränden der Asphalt kaputt, dann müssen einzelne Felder schnell erneuert werden“, erklärt Borau. Oder es sind allein 2100 Regeneinläufe permanent zu kontrollieren. „Diese Schächte dürfen nicht von Blättern, Schotter oder Sand, von Flaschen, Scherben oder Müll verstopft sein, damit es bei Starkregen auf den Fahrbahnen nicht zu Aquaplaning kommt“, sagt der Meisterei-Chef.

Müll beseitigen frisst viel Zeit der Straßenwärter

Ein weiteres Riesenthema sei der Müll: „Täglich kontrollieren wir die 260 Abfallbehälter an den vier bewirtschafteten Parkplätzen Fichtenplan Nord und Süd beziehungsweise Waldeck Ost und West sowie an fünf unbewirtschafteten Parkplätzen.“ Besonders bei Großereignissen wie Fußball-Spielen oder Berliner Events und Demonstrationen treffen sich viele Leute auf Parkplätzen. „Danach haben wir jede Menge Müll, Graffiti oder Aufkleber zu beseitigen“, sagt Borau. Hinzu kommen die Pflege von Begleitgrün und Gehölzen. „In unseren Abschnitten stehen 11.000 Bäume, aus denen Totholz zu entfernen ist“, so der Autobahnmeister. Und auch wenn es zuletzt weniger wurde: Die Männer der Autobahnmeisterei haben bei Schnee und Eis Winterdienst.

Bei allen Pflichten und Belastungen über allem: „Jeder von uns will, dass der Verkehr auf dieser wichtigen Trasse flüssig bleibt. Wir in der Autobahnmeisterei sind doch selbst auch alle Autofahrer.“ Als solcher bewältigt auch der Chef der Autobahnmeisterei seine täglichen 70 Kilometer von zuhause in Brandenburg an der Havel nach Rangsdorf. „Aber morgens vor sieben Uhr rollt es für mich fast immer“, sagt er lachend. Und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass wieder alle 49 Stellen der Autobahnmeisterei besetzt sind. Voraussetzung für eine Bewerbung sei ein Lkw-Führerschein, so Borau. Sagt’s und düst mit seinem weiß-orangefarbenen Autobahn-Fahrzeug zum nächsten Termin.

Die Autobahnmeisterei Rangsdorf gehört nicht mehr zum Landesbetrieb Straßenwesen. Sie ist Teil der zu Jahresbeginn gestarteten Firma Die Autobahn GmbH. Zu deren Niederlassung Nordost gehören die Bundesländer Berlin, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Von Jutta Abromeit