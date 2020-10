Teltow-Fläming

Ein silberfarbener Skoda Kodiag mit dem amtlichen Kennzeichen P-AC 399 ist am frühen Samstagmorgen von einem Grundstück in Ahrensdorf gestohlen worden. Der Schaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. In Rangsdorf wurde ein Ford Edge mit dem Kennzeichen TF-GM 116 in der Nacht zum Samstag entwendet, dieser war in einem Carport auf einem von der Straße aus zugänglichen Grundstück abgestellt. Hier wird der Sachschaden mit rund 25.000 Euro angegeben. Vom Parkplatz einer gewerblichen Einrichtung in Kallinchen wurde ebenfalls zwischen Freitagabend und Samstagfrüh ein beigefarbener Mercedes Citan – Kennzeichen TF-AK 765 – gestohlen, nachdem die bislang unbekannten Täter aus dem Büro außerdem einen Tresor mit rund 1.000 Euro Bargeld entwendet hatten. Die Kripo ermittelt.

Von MAZonline