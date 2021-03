Baruth

Auch in Baruth geht ein Corona-Test-Center an den Start, das ist der Internetseite der Stadt im Urstromtal zu entnehmen. Dort heißt es „Mit Unterstützung der Stadt Baruth/Mark wird der Regionalverband Brandenburg Süd der AWO ein SARS Cov-2 Test-Center im Alten Schloss Baruth einrichten.“

Zurzeit laufen die Vorbereitungen dafür, am 6. April, am Dienstag nach Ostern, soll das Test-Zentrum seinen Betrieb aufnehmen. Für diese Corona-Tests ist unbedingt eine telefonische Terminvereinbarung notwendig. Als Kontakt gibt die Stadt die Handy-Nummer 01520 9365 820 an.

Die Testzeiten sind dienstags und donnerstags von 8 bis 10 Uhr sowie mittwochs und freitags von 13 bis 15 Uhr. Ebenso seien Termine außerhalb der genannten Zeiten möglich, heißt es, allerdings auch das nur nach vorheriger Vereinbarung.

Von Jutta Abromeit