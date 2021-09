Schönefeld

Den BER findet man nicht nur in Schönefeld, sondern auch im Netz. Egal, ob Besucher, Reisende, Anwohner oder einfach Flughafen-Interessierte, es gibt zahlreiche digitale Angebote rund um den Berliner Hauptstadtflughafen. Hier finden Sie eine kleine Auswahl.

Die offizielle BER-App

Die Navigation für das Terminal 1 am BER in der BER-App. Quelle: Screenshot/BerlinAirportApp/FBB

Von der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) selbst gibt es gleich mehrere digitale Anwendungen. Allen voran die offizielle und kostenlose „Berlin Airport (BER)“-App. Mit ihr kann man alle Ankünfte und Abflüge samt Flugdetails finden sowie die eigenen Flugverbindungen speichern. Infos zu Verbindungen und Änderungen des Flugstatus kann man sich als Push-Meldung auf dem Smartphone anzeigen lassen.

In der Übersicht der App findet man außerdem die aktuellen Wartezeiten an den Sicherheitskontrollen und eine interaktive Karte. Damit kann man sich im Terminal 1 und Terminal 5 orientieren. So lassen sich Wickelräume, Toiletten und Aufzüge ebenso finden wie Check-In-Schalter, Möglichkeiten für die Großgepäck-Aufgabe, Sicherheitskontrollen sowie gastronomische Einrichtungen, Läden und medizinische Hilfe.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Mit der offiziellen App lassen sich auch Parkplätze buchen und Tickets für den Besuch der Besucherterrasse kaufen. Auch die Fahrpläne der öffentlichen Verkehrsmittel und die Anzeige der aktuellen Corona-Bedingungen beim Reisen gehören zu den Funktionen der App.

Der BER auf Facebook, Twitter und Instagram

In den Social-Media-Kanälen ist der Flughafen ebenfalls zu finden. Fotos von Airlines, dem Flughafenalltag und aus den Terminals sowie Informationen zu Terminen und BER-Nachrichten gibt es auf Instagram (berlin_airport) und Facebook (www.facebook.com/berlinairport). Über den Nachrichtendienst Twitter gibt es darüber hinaus auch aktuelle Verkehrsmeldungen und Infos zu Störungen im Flugverkehr (@berlinariport).

BER-Sticker für iMessage

Die animierten Sticker können für Nachrichten via iMessage genutzt werden. Quelle: Screenshot/BERSticker/FBB

Und auch etwas Unterhaltsames hat die Flughafengesellschaft im offiziellen Angebot: die BER-Sticker. Diese kann man für alle Apple-Geräte kostenlos im App-Store herunterladen und dann beim Nachrichtenversand einfügen – vom animierten Flugzeug über Rollkoffer bis hin zum BER-Logo.

Praktisch für Anwohner und Luftfahrtfans: Flugtracker

Mit Flugtrackern kann man Flugzeuge in Echtzeit tracken und beobachten. Quelle: Screenshot/Flightradar24

Für die sogenannten Planespotter, die gerne Flugzeuge beobachten und fotografieren, aber auch für die Anwohner im Flughafenumfeld sind Flugtracker-Apps eine interessante Sache – zum Beispiel „Der Flug Tracker“ oder „Flightradar24“. Mit ihnen kann man in Echtzeit Flüge nachverfolgen – und das weltweit. So kann man gleich nachsehen, welcher Flieger gerade über einen hinweg geflogen ist – und das mit Angaben zum Flugzeugtyp, Airline und Start- und Zielflughafen. Auch eine Recherche bereits zurückliegender Flugverbindungen ist teilweise möglich.

Diese Angaben bieten die meisten Anbieter in einer kostenlosen Basisversion an. Weitere Funktionen wie Filtermöglichkeiten, Kartenvarianten, 3-D-Ansichten, Infos zu Wetterlagen und Start-Richtungen sowie Details zum Flugstatus und werbefreie Ansichten gibt es in kostenpflichtigen Abonnements – bei „Der Flug Tracker“ zum Beispiel ab 5,99 Euro pro Jahr, bei „Flightradar24“ ab 11,49 Euro pro Jahr.

Zurück auf die Pannen-Baustelle: Der BER-Bausimulator

Reichlich Probleme stehen zwischen dem Plan, einen Flughafen zu bauen, und dem Ziel, diesen auch fertigzustellen. Quelle: Screenshot/BER-Bausimulator

In den App-Stores findet sich noch eine launige Erfindung aus den Zeiten vor der BER-Eröffnung: der BER-Bausimulator. Und während am richtigen Flughafen mittlerweile der Betrieb aufgenommen wurde, kann man mit diesem Spiel weiter auf der Pannen-Baustelle verweilen. Das Spiel wurde vom Satire-Magazin Postillon und einem Duisburger Spieleentwickler programmiert. Und es verlangt den Spielern vor allem eines ab: Geduld und eine hohe Frustrationstoleranz.

Lesen Sie auch:

Denn natürlich klappt das nicht so einfach, wenn man einen Flughafen bauen will. Schließlich muss erst einmal ein Bauunternehmen gefunden, Termine eingehalten und Geld verwaltet werden. Und dann kommen noch jede Menge Probleme und Missgeschicke dazu – von dem versehentlich auf der Landebahn verlegten Teppichboden bis hin zum Schwarzen Loch. Die kostenlose App gibt es für Android- und iOS-Betriebssysteme. Und keine Sorge: Die technischen Probleme sind bei dieser App gewollt.

Von Nadine Pensold