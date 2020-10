Bad Belzigs grünes Herz schlägt bald in Schwebendorf

Bad Belzig

Ein Wald mitten in der Stadt, um einen Beitrag zum Klimawandel und für den Artenschutz zu leisten: Soweit die lobenswerte Idee zum Engagement von Jürgen Hauschke von der Bad Belziger Initiative „Vegan 4 future“. Mit einem Aufruf per Facebook suchte er nach Mitstreitern und Menschen, die in Brandenburg eine Fläche zur Verfügung stellen können. Mit wenig Erfolg.

Die Idee stammt in Deutschland von der Initiative „Wir bilden Zukunft“ der Fridays-for-future-Bewegung. Und diese haben sich das Konzept wiederum aus Japan abgeschaut, wo in den Großstädten zwischen den Wolkenkratzern lebensfreundliche Habitate durch Baumpflanzungen entstanden sind. Oft als Kompensationsprojekt zum Beispiel von großen Autoherstellern. Diese Mini-Ökosysteme tragen sich schnell selbst und benötigen kaum Pflege.

Vorbilder Frankreich und Niederlande

Auch in Europa entstanden nach japanischem Vorbild Stadtwäldchen. Zum Beispiel in Frankreich oder den Niederlanden. Bis zu 150 „Tiny Forests“ mit rund 600 Bäumen und Sträucher rund 40 verschiedener Arten werden es in den Niederlanden bis Ende 2020 sein.

Ein deutsches Beispiel gibt es bereits in der Uckermark. Den „Wald der Vielfalt“ haben es die Initiatoren genannt. Dort wachsen Besenginster, Linden oder Weißdorn. Bis zu 250 Kilogramm Kohlenstoffdioxid könnten die Mini-Wälder pro Jahr aus der Luft filtern. Es ist sogar vorstellbar, dass sich der Boden eines Mini-Stadtwaldes innerhalb eines Jahres in einen Waldboden verwandelt, wo sich Insekten wie Schnecken, Spinnen, Ameisen, Käfer oder Blattläuse und Schimmelsporen, die für Waldboden typisch sind, tummeln.

Für die Pflanzung eines „grünen Herzens“ am 21. November in Schwebendorf/ Dahme werden noch fleißige Hände mit Spaten und Schubkarren sowie ein Transportfahrzeug mit Anhänger oder großer Ladefläche gesucht. Wer sich mit einer Spende beteiligen oder die Aktion „Tree of life“ unterstützen möchte meldet sich per E-Mail an info@initiative-natur.de.

Gesucht wird auch in Brandenburg eine Fläche von etwa 25 Metern Durchmesser, fleißige Hände und finanzielle Unterstützung für die erste Wildschutzeinzäunung. Die Fläche soll im Besitz des Eigentümers bleiben. Einzig die Garantie, dass der Wald sich dort mindestens 50 Jahre frei entwickeln kann, ist die Bedingung.

Anfang Oktober wurde der Plan aus Mangel an Interessenten vorerst in ein anderes grünes Projekt gewandelt. „Gemeinsam mit unseren Freunden vom alternativen Therapie- und Kreativhof Hoy in Schwebendorf machten wir aus Wünschen und Ideen einen neuen Plan“, verriet Hauschke im Anschluss.

Am 21. November wird statt eines Mini-Waldes nun ein „grünes Herz" in einen neun Hektar großen Kiefernwald bei Schwebendorf/ Dahme „implantiert". „Diese Pflanzung ist das Zentrum und der Start zum Umbau dieses Waldes, der in der Zukunft zu einem natürlichen, gesunden und befriedeten Rückzugsort für Mensch und Tier werden soll“, erklärt Hauschke.Es ist nicht die erste Pflanzaktion im Rahmen von „Tree of life“ in diesem Jahr, aber mindestens mit genauso viel Engagement.

Von Natalie Preißler