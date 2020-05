Bahnhof Klasdorf: Neustart im Außenbereich an Himmelfahrt

Klasdorf

Im Kulturbahnhof Klasdorf sind es nicht die Züge, die zum Stillstand kommen – das ganze Leben in dem Veranstaltungsort steht weitgehend still. Leiterin Katharina Schicke musste Konzerte, Veranstaltungen sowie Workshops absagen. Dafür geht es in der Gastronomie weiter: Ab Himmelfahrt sollen die Außenplätze des Cafés im Güterschuppen und auf der Rampe wieder offen sein.

Veranstaltungen verschoben

Aber große Veranstaltungen bleiben auch nach den bisherigen Lockerungen nicht erlaubt. Konzerte mpüssen weiterhin ausfallen, auch das eigentlich am 7. Juni geplante. „Wir wollen die Konzerte unbedingt nachholen sobald es geht“, sagt Schicke. Wann das sein wird, könne sie nicht sagen. Für das ausgefallene Konzert des Jazz-Trios „Lammel Lauer Bornstein“ am 5. April gibt es bereits einen neuen Termin: den 11. Mai 2021.

Musiker und andere Freiberufler, die ihre Veranstaltungen absagen, haben Soforthilfen beantragt, sagt Veranstalterin Petra Liesenfeld vom Kulturbahnhof. „Was man so mitkriegt ist, dass es eine starke Mentalität unter den Künstlern gibt, einander zu helfen“, sagt Liesenfeld. Geldsorgen hat Katharina Schicke nicht, sagt die Bahnhofs-Leiterin. Neben Veranstaltungen und dem Café nehme sie hauptsächlich Geld aus drei Unterkünften ein. Diese bietet Schicke zurzeit Monteuren an.

Café soll eventuell auch im Oktober noch offen sein

Um trotzdem finanzielle Verluste zu kompensieren überlegt Schicke ihr Café auch im Oktober zu öffnen – einen Monat länger als üblich. Schon in der vergangenen Saison hatte Schicke sich mehr Gäste erhofft. Seit Dezember hält der Regionalexpress RE 5 am Bahnhof Klasdorf-Glashütte – im zweistündigen Takt. Deswegen hatte sie auf mehr Aufschwung in diesem Jahr gehofft – bis Corona kam.

Denn den Abstand von eineinhalb Metern während eines Gesangs-Workshop einzuhalten – das eigentlich unmöglich, sagt Veranstalterin Katharina Liesenfeld. „Bei Übungen muss man sich hin und wieder anfassen. Das bekommen wir mit Abstandsregeln gar nicht hin.“ Zudem: Im 60 Quadratmeter großen Konzertraum bleibt nur wenig Platz für Künstler und Publikum.

Künstler nutzen freie Zeit für Projekte

Wegen der ausgefallenen Konzerte nutzen viele Künstler die freie Zeit nun für kreative Projekte, sagt Veranstalterin Petra Liesenfeld. „Unsere Tangolehrer, die zu normalen Zeiten Kurse im Bahnhof geben, nehmen jetzt regelmäßig einen Podcast auf “, sagt die Veranstalterin. Rund 1.200 Zuschauer haben den ersten Teil der Podcast-Reihe „in 80 Tangos um die Welt“ auf YouTube aufgerufen. Auch Sänger Peter Weidenbach Liszt tritt online auf seiner „virtuellen Quarantänebühne“ auf. Der Eintritt ist kostenlos. Petra Liesenfeld selbst probiert sich an einem neuen Jazz-Stück. Andere arbeiten an CDs oder ihrem Repertoire, so Liesenfeld. „Was man sagen kann, es ist eine unglaublich kreative Zeit“, sagt sie. Wenn auch finanziell keine leichte.

Einige Künstler bieten zusätzlich Musikunterricht über Video-Streamingdienste wie Skype oder Zoom an. Andere vermissen die Nähe zu ihren Musikschülern – das Internet schafft Distanz, die sich schwieriger überwinden lässt. „Gerade in solchen Zeiten freuen sich Künstler sicher über jede Unterstützung“, sagt Liesenfeld.

Von André Beinke und Carsten Schäfer