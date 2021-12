Baruth

In Baruth gehen Bürger, Verwaltung und Stadtverordnete jetzt gegen Raser vor, die oft mit deutlich mehr als den erlaubten 30 km/h den Mühlenberg herunter fahren. Gemeinsam wollen sie den Aufbau einer stationären Geschwindigkeitsmessung erreichen.

Aus dem Luckenwalder Kreishaus gibt es nur Ablehnungen

Hintergrund ist, dass Bürger und Verwaltung für ihre Forderung, dass dort ein Blitzer stationiert wird, seit mehr als zehn Jahren aus dem Kreishaus nur Ablehnungen ernten. Jetzt soll eine gemeinsame Petition Erfolg bringen. Einstimmig befürworteten die Stadtverordneten diesen Beschlussvorschlag aus der Verwaltung.

Damit gaben sich Anwohner und Verwaltung nicht zufrieden. Im September 2019 standen das Ehepaar Karin und Jürgen Knurbien mit Nachbarn und einem großen Schild am Mühlenberg. Sie hielten vor allem tonnenschweren Holztransport-Fahrern Schilder entgegen, auf denen stand: „Stopp der Lkw-Raserei am Mühlenberg in Baruth!“

Baruther beklagen Lärm und Schäden an ihren Häusern

Unabhängig von den Verkehrsgefahren an der kurvenreichen Abfahrt beklagen die Anwohner Schäden an ihren Häusern und Lärm. Zuletzt hatten die Anwohner deshalb im August dieses Jahres eine Petition beim Kreis eingereicht. Weil auch das nichts brachte, gehen die Baruther jetzt diesen gemeinsamen Schritt.

Karin und Jürgen Knurbien wohnen am Mühlenberg in Baruth und ertragen das Donnern vorbeirasender Lkws auf der 30-km/h-Strecke kaum. Gemeinsam mit Nachbarn protestieren sie dagegen . Quelle: Jutta Abromeit

Vor der Abstimmung hatte Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) erklärt: „Der Kreis ist da immer ein bisschen komisch weil sie denken, wir wollen Autofahrer abzocken. Doch darum geht’s ja gar nicht. Wir versuchen’s jetzt einfach noch mal.“

Vier Anträge aus Baruth blieben ohne Erfolg

Auf Verwaltungsschreiben und Anträge von 2010, 2011, 2013 und zuletzt von 2019 hatte es vom Straßenverkehrsamt stets Ablehnungen gegeben mit der Begründung, der Mühlenberg in Baruth sei nach Auffassung der Unfallkommission kein Unfallschwerpunkt, die Polizei könne dort gelegentlich kontrollieren.

In der Begründung des aktuellen Antrags heißt es, dass auch die Stadtverwaltung dem nach ihrer Kenntnis einseitigen Argument eines fehlenden Unfallschwerpunkts nicht folgen kann. Besonders Lärm- und Schadstoffimmission sowie etwaige Schäden an Gebäuden und Grundstücken seien nicht in die Betrachtung einbezogen.

Deshalb erfolgen von Baruther Ordnungsamt-Mitarbeitern jetzt aktuelle Verkehrszählungen, anschließend soll der Petitionstext erarbeitet werden. Und der letzte Satz Begründung lautet: „Sollte keine einvernehmliche Lösung gefunden werden, muss darüber nachgedacht werden, den Rechtsweg zu beschreiten.“

Baruth ist Brandenburgs Holz-Kompetenzzentrum

Baruth ist Holz-Kompetenzzentrum des Landes Brandenburg. Im dortigen Industriegebiet stehen neben dem Schwachholz-Sägewerk Klenk auch Verarbeitungswerke von Pfleiderer und der Classen Group, letztere mit den beiden Betrieben Classen und Fiber Board.

Von Jutta Abromeit