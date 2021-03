Baruth

Frühlingserwachen: Am 1. März kam Bürgermeister Peter Ilk in die Rudolf-Breitscheid-Straße 35. Hier betreibt Barbara Stubbe ihre Praxis und ist nun seit 30 Jahren Ärztin in der Stadt. Ilk brachte, wie es sich gehört, einen großen Blumenstrauß und eine Urkunde mit. „Ich hab mich wirklich gefreut“, erklärt Stubbe.

1991 zog sie mit ihrem Ehemann Jörg Stubbe zunächst in den Ortsteil Paplitz und arbeitete im Landambulatorium, damals noch mit der Zahnärztin Maria Rumpelt und dem Praktischen Arzt Peter Bischof. „Er ist nach wie vor mein großes Vorbild. Er war immer für seine Patienten da und arbeitet noch mit über 80 Jahren.“ Seit 1996 hat Stubbe ihre eigene Praxis und Wohnung nahe dem Stadtzentrum.

Barbara Stubbe im Kreise ihres Teams. Quelle: privat

Aufgewachsen ist die heute 63jährige in Potsdam. Ihre Eltern waren Lehrer. „Um in der damaligen DDR als Akademiker-Kind einen Medizin-Studienplatz zu bekommen, musste man ein Jahr lang arbeiten. Ich war im Krankenhaus mit Pflege und Reinigung beschäftigt, bevor ich studieren durfte.“ Nach sechs Jahren Studium in Greifswald, bildete sich Stubbe fünf weitere Jahre lang zur Fachärztin für Allgemeinmedizin weiter.

Zwei Jahre in Leningrad

„Währenddessen habe ich meine Doktorarbeit geschrieben.“ Durch das Studium ihres Mannes verschlug es sie dann für zwei Jahre nach Leningrad, wo sie sich Russisch und Akupunktur beibrachte. „Es ist schade, aber Akupunktur betreibe ich schon viele Jahre nicht mehr.“ Als mit der Wende die DDR-Polikliniken schlossen, musste auch Stubbe sich nach einem neuen Job umsehen. So arbeitete sie im Diabetiker-Sanatorium „Helmut Lehmann“ im Schloss Rheinsberg, das dann jedoch auch schloss und zum Museum wurde. Nachdem sie eine Zeit lang bei einem Kollegen in Berlin hospitiert hatte, bewarb sich Stubbe nach Baruth. „Im Landambulatorium suchten sie noch eine Ärztin.“

Inzwischen pflegt sie zu einigen Patienten in der Stadt ein fast familiäres Verhältnis, wie sie sagt. „Viele kenne ich seit ihrer Kindheit.“ Zurückblickend auf die letzten 30 Jahre erklärt Stubbe: „Ich hatte immer viel Arbeit. Das Schwierigste ist, nie den Überblick zu verlieren. Die Patienten kommen mit Beschwerden jeglicher Kategorie zu uns und man darf nichts übersehen.“ Doch das Vertrauen ihrer Patienten motiviere sie.

Zu ihrer Belegschaft gehören die Arzthelferinnen Jana Mammitsch, Vanessa Görsch und Katja Gödel. „Vanessa ist seit vier Jahren dabei und ich habe sie ausgebildet. Auch Katja hat ihre Ausbildung bei mir gemacht, arbeitet aber schon seit Oktober 1991 mit mir zusammen.“ Als weiteres Teammitglied nennt sie ihren Mann. „Er ist mein Hausmeister, IT-Techniker und Steuerberater“, schmunzelt Stubbe. Sie ist wiederum im Förderverein seines krisengeprüften Wildparks Johannismühle. Und die gemeinsame 28jährige Tochter Josefine ist Falknerin dort.

Suche nach einer Nachfolgerin

Trotzdem sie als Ärztin weitermachen will, sucht sie händeringend nach einer Nachfolgerin: „Viele junge Medizinerinnen wollen offenbar nur halbtags arbeiten oder nicht im ländlichen Raum. Aber gerade in Grippezeiten oder im Herbst stoßen wir als Praxis teilweise an unsere Grenzen. Das wird nicht anders werden, wenn wir selber gegen Corona impfen, also vielleicht schon ab Ostern.“ Dennoch will Stubbe, so schnell wie möglich mithelfen, die Herdenimmunität zu erreichen.

Die Pandemie habe viele ihrer Patienten verunsichert: „Unser Telefon klingelt ununterbrochen. Außerdem müssen wir stetig Meldung an das Gesundheitsamt machen, was natürlich mehr Verwaltungsaufwand bedeutet. Ich führe jetzt täglich so viele Gespräche, dass ich manchmal abends heiser bin.“ Bisher testet ihre Praxis Grundschullehrer und Infizierten-Kontaktpersonen für das Gesundheitsamt. „Wir als Ärzte sollten möglichst bald die Mehrheit der Bevölkerung impfen. Dann wird ein normales Leben wieder möglich sein.“

