Baruth

Die Baruther wollen unbedingt ein Gesundheitshaus an den Start bringen. Denn der Allgemeinmediziner Peter Bischof kann und will mit seinen 83 Jahren nicht mehr ewig praktizieren. Auch seine Kollegin Barbara Stubbe sucht bereits eine Nachfolge. Damit Patienten im Urstromtal jedoch nicht plötzlich in einen medizinischen Notstand geraten, muss es in Baruth Ersatz oder mehr geben. Das meinen seit einigen Jahren schon Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) und die Initiatorinnen vom Frauennetzwerk Baruth.

Mit diesem symbolischen Bild werben die Initiatorinnen für ein Gesundheitshaus Baruth in der Öffentlichkeit für ihr Vorhaben. Quelle: Jutta Abromeit

Deren Sprecherin Petra Liesenfeld kündigt für kommenden Sonntag ein Fest beziehungsweise einen Aktionstag rund ums Alte Schloss an. Sie sagt: „Wir möchten unsere Idee von einem Gesundheitshaus schon mal für einen Tag Wirklichkeit werden lassen.“ Es gehe darum, die Bandbreite der Gesundheitsversorgung zu erhöhen. Sie erklärt: „Prävention, Rehabilitation oder alternative Gesundheits-Angebote – das alles ist in den beiden Kreisen Teltow-Fläming und Dahme-Spreewald bisher komplett unterrepräsentiert.“

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Hinzu kommt, dass beim Blick auf die Krankenhaus-Geografie Baruth genau in einem Dreieck liegt: Nach Königs Wusterhausen, Luckenwalde oder Ludwigsfelde sind es zwischen 27 und 45 Kilometer. Deshalb ist Verantwortlichen in Baruth so sehr an einem Gesundheitshaus gelegen. Die Idee ist auf dem Papier lange fertig, die Umsetzung hängt an einer Bürgschaft: Das Städtchen mit seinen zwölf Ortsteilen plant auf Basis des 2015 vom Bund erlassenen „Versorgungsstärkungsgesetzes“ seit 2020 ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ). Dafür gründete die Verwaltung die MVZ Gesundheitszentrum Baruth/Mark gGmbH und schloss Arbeitsverträge mit neuen Ärzten, um am 1. Oktober zu starten.

Bürgschaftspflicht deckt Gesetzeswiderspruch auf

Doch das geht nur Zustimmung vom Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg (KVBB). Diese Zustimmung gibt es nur, wenn die Kommunalaufsicht der gemeindeeigenen gGmbH zugesteht, eine Bürgschaft in unbegrenzter Höhe zu übernehmen. Eine solche Bürgschaft darf die Kommunalaufsicht Gemeinden aber nur für Investitionen, nicht jedoch für den Betrieb von Einrichtungen genehmigen. Diesen Gesetzeswiderspruch versteht man im Rathaus nicht. Dennoch muss eine Lösung her.

Michael Linke, Baruths Hauptamtsleiter und stellvertretender Bürgermeister, erklärt im MAZ-Gespräch: „Wir suchen mit der Kommunalaufsicht und der KVBB fieberhaft eine Lösung für eine modifizierte Ausfallbürgschaft, um mit dem Gesundheitshaus pünktlich starten zu können.“ Die Lösung muss bis zur nächsten Sitzung des Zulassungsausschusses am 10. September, allerspätestens zu dessen nächster Sitzung am 22. September gefunden sein, so Linke.

In den bisherigen Räumen von Dr. Peter Bischof (l.) – hier mit Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) – soll das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Stadt Baruth vorerst untergebracht sein. Quelle: Stadt Baruth/Mark

Noch sind in Baruth alle optimistisch, dass das gelingt. Denn das bereits avisierte Personal, allen voran gGmbH-Geschäftsführerin Katrin Becker, brauchen Klarheit. Das weiß man im Rathaus und bei den Netzwerk-Frauen. Letztere besprechen auf dem Stammtisch zur medizinische Versorgung in Baruth die jeweils nächsten Schritte. Petra Liesenfeld erklärt: „Die gGmbH soll mit Doktor Bischof und halbtags drei neuen Ärzten und Ärztinnen als Keimzelle für das große Projekt starten.“

Gesundheitshotel und mehr geplant

Wie sich die Baruther nun ihr Medizinisches Versorgungszentrum mit Gesundheitshotel, Heilpraktikern, Labor, Bewegungsraum oder Café im Detail vorstellen, das soll am kommenden Sonntag zwischen 11 und 16 Uhr rund um das Alte Schloss zur Sprache gebracht werden – auch mit kleinen Konzerten und Teddysprechstunde. Mehr Informationen sowie alle Kurse und Angebote stehen im Internet unter https://www.stadt-baruth-mark.de/veranstaltungen/2239239/2021/08/29/gesundheitshaus-baruth-ein-blick-in-die-zukunft.html.

Von Jutta Abromeit