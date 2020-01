Baruth

Ein Unbekannter erstach in der Nacht auf Montag alle vier Reifen eines Chevrolet in der Hauptstraße in Paplitz. Die Polizei sicherte Spuren. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. In Fädersmühle versuchte eine Person am Montagvormittag, die Eingangstür zum Haus zu öffnen. Als der Hauseigentümer die Person auf ihren Einbruchsversuch ansprach, entfernte sie sich in unbekannte Richtung.

