Traumlandschaften: Daniela Franz zeigt Ausstellung in der Galerie Packschuppen

Wer an einem freundlichen Frühlingstag durch das Baruther Museumsdorf Glashütte schlendert, kann beinahe vergessen, dass der Alltag aller noch immer von Corona-Einschränkungen geprägt ist. Menschen spazieren entspannt durch das einstige Glasmacher-Dorf, die Vögel zwitschern, alles wirkt so beschaulich wie eh. Aber die Leute achten aufeinander, die Abstände stimmen, und wer in den Gasthof oder in einen der Läden geht, setzt selbstverständlich eine Maske auf. Auch zum Museum und zum dortigen Shop spazieren Besucher, in der Galerie Packschuppen sind einige in die Kunstwerke von Daniela Franz vertieft, die noch bis zum 10. Juni einige ihrer Arbeiten dort zeigt.

Die Kunst soll für sich sprechen

„Ihre Kunst ist sichtbar und soll auch gesehen werden“, sagt Galeristin Gabriele Klose vom Kunstverein Glashütte, der die Galerie betreibt. Aber wenn es um ihre Person geht, bleibt Daniela Franz zurückhaltend, sie möchte ihre Arbeit für sich sprechen lassen. Da sind jene dörflichen Ansichten, zumeist niedrige Häuser, die ganz nah an den monumentalen Kirchturm heranzukriechen scheinen. Eine andere Ansicht zeigt eine Kirche mit hohen Glasfenstern und auffälligem Chor, die von übergroßen Bäumen wie behütet regelrecht überdacht wird. Auf einem weiteren Bild ist ein Haus mit einem verschlossenen Tor in alter Backsteinmauer, auf einem Bild sind die Rollläden der Bäckerei runtergelassen, auf dem nächsten leuchten rote Bauernhofdächer im Schein eines Halbmonds. Zwischen den kahlen Ästen der Bäume, die Formen wie Bleiglasfenster bilden, hängen – schäfchengleich – drei rosafarbene Wolken.

Verschiedene Techniken nutzt Daniela Graf

Märchenhaft anmutende, nächtliche Traumwelten spielen sich auf anderen Arbeiten der Wünsdorfer Künstlerin ab: Ein Wolf hat Zähne, die wie Bäume aussehen und deren Geäste skelettartig leuchten. Jedes Bild ist wie eine Geschichte, ein Gedankenfaden, der manchmal fast philosophische Traumlandschaften formt, der aber auch Gefühle in Bildwelten überführt, in denen die Nacht einen seltsamen Zauber bekommen kann.

Spannend sind die verschiedenen Techniken, die Daniela Franz anwendet: Sie schafft vielfarbige Holzschnitte, etwa jenen, dessen Motiv stark an die Nikolaikirche in Jüterbog erinnert, die bei Daniela Franz von schmaler Mondsichel und großen Schmetterlingen begleitet wird. Sie arbeitet gern draußen vor ihren Motiven, die sie häufiger direkt in der Region findet. Wer sich also beim Betrachten so manches Mal an Orte erinnert fühlt, ohne dass das Wiedererkennen eindeutig sein muss, liegt so verkehrt nicht.

Seit 20 Jahren lebt sie in Wünsdorf

Daniela Franz entwirft auch Monotypien, bei denen Platten gemalt und mit der noch feuchten Farbe gedruckt wird. Faszinierend sind ihre Miniaturen, von denen in der Galerie Packschuppen mehrere miteinander kombiniert worden sind. In diesen kleinen wie auch bei den großen Arbeiten fällt auf, dass Daniela Franz bewusst ohne räumliche Tiefe arbeitet; alles scheint gleichwertig auf einem Bild. An einer Wand sind 14 kleinformatige Bleistiftzeichnungen versammelt: eine Küche mit Ausblick, eine Katze im Vorgarten, ein Atelier mit leerer Staffelei. Allesamt wirken schlicht und sind doch atmosphärisch.

Seit dem Jahr 2000 lebt die gebürtige Berlinerin Daniela Franz in Wünsdorf, schon als Jugendliche besuchte sie an der Kunsthochschule Berlin-Weißensee eine Förderklasse, lernte dann bei Wolfgang Leber im Werkstudio Grafik Berlin, 1998 erhielt sie ihr Diplom im Fach Restaurierung an der Hochschule für bildende Künste Dresden. Nach einigen Jahren erfolgreicher freiberuflicher Tätigkeit in diesem Bereich entschloss sie sich 2008, sich künftig vor allem der Malerei und der Grafik zu widmen. Anfang des Jahres hatte sie bereits eine Ausstellung im Galeriecafé in Zossen, ihre Arbeiten waren in den vergangenen Jahren immer wieder in der Region – im Klostermuseum in Kloster Zinna, im Heimatmuseum Luckenwalde oder im Museum Mönchenkloster – zu sehen. Auch der Kontakt zum Kunstverein Glashütte, vor allem Gabriele und Andreas Klose, existiert seit einigen Jahren. Daniela Franz war seit 2017 regelmäßig bei den Gruppenausstellungen in der Galerie Packschuppen dabei, zuletzt bei den „Wanderungen durch die Mark“, die vor Ausbruch der Corona-Pandemie zu sehen war.

Als nächstes stellt Volker Scharnefsky aus

Auch die Galerie musste länger schließen, dennoch haben sich die Akteure in Absprache mit ihren Künstlern darauf geeinigt, dass der ursprüngliche Jahresplan beibehalten wird. Deshalb ist – leider – Daniela Franz’ Ausstellung nur noch bis zum 10. Juni zu sehen. Aber wenige Tage später, ab dem 14. Juni, geht es dann gleich spannend weiter, wenn Volker Scharnefsky seine pastosen Landschaften zeigt. Ab dem 30. August dann will Gabriele Klose selbst auch mal wieder ausstellen; ihre „60 Sachen“ werden eine Geburtstagsschau. Ab 8. November dann folgt mit „Durch die Blume“ die jährliche große Gruppenausstellung.

Die Galerie Packschuppen in Glashütte ist dienstags bis sonntags und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Von Karen Grunow