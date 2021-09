Baruth

Es gibt wohl doch noch eine Chance, dass in Baruth das geplante Gesundheitshaus starten kann und bereits gebundene neue Ärzte nicht wieder weg geschickt werden müssen. Der MAZ-Beitrag „Alarmstufe Rot für medizinische Versorgung im Urstromtal“ vom Dienstag sei für ihn Anlass gewesen, sich umgehend ans Innenministerium zu wenden. Das sagt Landtagsmitglied und Kreistagsvorsitzender Danny Eichelbaum (CDU). Er erklärt: „Die Errichtung eines medizinischen Versorgungszentrums in Baruth ist absolut unterstützungswert und könnte eine Vorbildfunktion für andere Kommunen in Brandenburg haben, die ebenfalls mit dem Ärztemangel konfrontiert sind.“ Gerade die medizinische Versorgung der Bürger im ländlichen Raum sei wichtig, so der Christdemokrat. Ähnlich hatte sich der Zossener Stadtverordnete Carsten Preuß (Linke) zu diesem Modellvorhaben geäußert.

Es geht um ein Bürgschaftsproblem. Die Stadt Baruth will als erste Kommune im Land am 1. Oktober mit einem Gesundheitshaus starten. Eigens dazu hatte sie bereits die MVZ Gesundheitszentrum Baruth/Mark gGmbH gegründet und als Bürgschaft 100.000 Euro hinterlegt. Eine Geschäftsführerin ist eingestellt, drei neue Ärzte stehen in den Startlöchern, um den 83 Jahre alten und wegen der Ärzte-Not immer noch praktizierenden Allgemeinmediziner Peter Bischof zu „erlösen“. Nun braucht die gemeinnützige kommunale GmbH eine Bürgschaft in unbegrenzter Höhe, damit der Zulassungsausschuss der Kassenärztlichen Vereinigung Berlin-Brandenburg grünes Licht gibt.

Hier in den bisherigen Räumen von Dr. Peter Bischof (l.) soll das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) der Stadt Baruth vorerst starten. Der 83-jährige Allgemeinmediziner hat seine Lizenz zum 1. Oktober an die Stadt übertragen; rechts Bürgermeister Peter Ilk (parteilos). Quelle: Stadt Baruth/Mark

Doch diese Zustimmung gibt es nur mit dem Ja der Kommunalaufsicht. Die stimmt aber einer Bürgschaft in unbegrenzter Höhe nicht zu, das kann die Kommunalaufsicht Gemeinden nur für Investitionen erlauben, nicht jedoch für den Betrieb von Einrichtungen. Dieser Teufelskreis fiel bisher niemandem auf, weil das Problem in der Praxis noch nicht vorkam. Doch die Zeit drängt, der KVBB-Zulassungsausschuss entscheidet über das Gesundheitshaus Baruth auf seiner nächsten Sitzung am 22. September.

Eichelbaum sagt im MAZ-Gespräch, bereits vor einigen Wochen habe er sich vor Ort mit Bürgermeister Peter Ilk (parteilos) ausgetauscht und Lösungsvarianten diskutiert. „Eine selbstschuldnerische Bürgschaft, die zunächst in Erwägung gezogen wurde, scheidet leider aus, weil das Haftungsrisiko für die Stadt Baruth zu hoch wäre“, so der Kreistagschef. Nun habe er den MAZ-Bericht zum Anlass genommen, im Brandenburger Innenministerium Alternativen zu besprechen. Dabei kam heraus: Sein Parteikollege und Innenstaatssekretär Uwe Schüler habe ihm am Mittwoch mitgeteilt, „dass auch für eine Sicherheitsleistung in Form einer Bargeldhinterlegung die kommunalrechtliche Genehmigung erteilt werden könnte“, schreibt Eichelbaum.

Jetzt fehlt nur noch Genehmigung vom Land

Und er teilt mit, diese Lösungsvariante würde nach seinem sofortigen Gespräch mit Bürgermeister Ilk auch von der Stadt Baruth akzeptiert. Eichelbaum meint: „Die wichtigste Klippe haben wir damit umschifft.“ Jetzt fehle nur noch die Genehmigung des Brandenburger Gesundheitsministeriums gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung. „Dann wäre der Weg für die Errichtung des medizinischen Versorgungszentrums in Baruth endgültig frei“, sagt das Landtagsmitglied.

Beim Aktionstag für ein Gesundheitshaus Baruth am 4. September am Alten Schloss hatten sich auch die neuen Ärzte vorgestellt – hier Judith Berger und Fabian Bornkessel und Initiatorin Petra Liesenfeld (r). Quelle: Privat

Bürgermeister Ilk hatte die Landesregierung inständig gebeten, dass Gesundheitsministerin und Innenminister sich noch mal an einen Tisch setzen und eine Entscheidung treffen. Sein große Hoffnung war auch, dass eine Modellkommune, die so ein Gesundheitshaus als erste im Land probiert, auch mal eine Ausnahmegenehmigung für zwei Jahre erwarten dürfe.

Von Jutta Abromeit