Baruth

Bisher gibt es lediglich drei Wasserstoff-Tankstellen im ganzen Land Brandenburg. Darüber informierte Claudia Lippert vom Wirtschaftsministerium in Potsdam. Beim ersten Wasserstoff-Netzwerktreffen am vergangenen Freitag in Baruth/Mark hatte die MAZ Ministeriumsvertreter Steffen Schlegl die Frage gestellt, wie viele Wasserstofftankstellen es aktuell in Brandenburg gibt.

Schlegl wusste lediglich die Zahl 93 für die gesamte Bundesrepublik und hatte zugesagt, sich für Brandenburg zu informieren. In der Antwort aus Potsdam heißt es nun: „Laut H2-live-Karte gibt es aktuell drei Wasserstoff-Tankstellen in Brandenburg – in Potsdam, Neuruppin und Prenzlau sowie eine Tankstelle am BER.“

In Berlin sieben H2-Tankstellen in Betrieb und im Bau

Die Tankstelle in Prenzlau befinde sich jedoch noch in der Planung, „soll aber noch im 4. Quartal 2021 in Betrieb gehen“, so Ministeriumsfrau Lippert. Laut dieser Karte – gibt es in der Bundeshauptstadt sieben H2-Tankstellen, „wovon sich drei noch in der Realisierung befinden“, so Claudia Lippert.

Von Jutta Abromeit